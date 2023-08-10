Казанского стрелка отправили в "Черный дельфин". Разбираемся, что это за тюрьма и почему она самая страшная в России

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Кто такой Ильназ Галявиев и почему его прозвали казанским стрелком

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе. Погибли два учителя и семеро учеников, еще 24 человека получили травмы. На момент стрельбы в школе Ильназу Галявиеву было 19 лет. До этого он назвал себя богом и сказал, что убьет огромное количество "биомусора".

8 июня Ильназ Галявиев хотел совершить самоубийство в СИЗО-1, но ему помешали. Была зафиксирована подкожнуя гематома и ушибы мягких тканей.

Суд приговорил Галявиева к пожизненному сроку.