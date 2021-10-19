Следственный комитет: казанский стрелок тщательно готовился к нападению на школу

По словам главы СК, в ходе расследования была обнаружена картечь патронов, которые использовал обвиняемый.
«Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний», — отметил Бастрыкин.
Напомним, 11 мая в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу.
В результате его действий погибли 9 человек. Среди них 7 учеников и 2 педагога. 23 человека пострадали.