Следственный комитет: казанский стрелок тщательно готовился к нападению на школу

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин рассказал ТАСС , что юноша, устроивший стрельбу в гимназии Казани, тщательно готовил нападение.

По словам главы СК, в ходе расследования была обнаружена картечь патронов, которые использовал обвиняемый.

«Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний», — отметил Бастрыкин.

Напомним, 11 мая в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу.

В результате его действий погибли 9 человек. Среди них 7 учеников и 2 педагога. 23 человека пострадали.