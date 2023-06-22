Каждый четвертый россиянин ругается с коллегами из-за работы кондиционера летом

У каждого четвертого россиянина возникают конфликты на рабочем месте из-за работы кондиционера летом. Опрос провел сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру.

Сервис выяснил, что регулярно ругаются из-за кондиционера 10% опрошенных. 16% отметили, что конфликты на рабочем месте возникают, но они в них не участвуют.

И 72% заявили, что на работе не спорят по таким пустякам.

Больше половины опрошенных (52%) заявили, что решают конфликт очень просто - включают и выключают кондиционер на определенный период.

39% респондентов предварительно выслушивают мнение коллег, а 26% заменяют кондиционер на портативные вентиляторы или открывают окна.

13% участников опроса рассказали, что предпочитают меняться местами, чтобы всем было комфортно. 10% опрошенных заявили, что никак не решают конфликт - просто ругаются. Еще 5% идут к руководителю и делают так, так он скажет.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.