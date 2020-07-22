Каждый имеет право на доступное образование

Семья обратилась к нам за помощью, после того как их маленький Юсуф попал в больницу. Мы писали о том, что поддерживаем мальчика подгузниками и салфетками. Сейчас мы хотим помощь дочери, которая мечтает пойти в школу, но из-за отсутствия вида на жительство не может исполнить свое желание.
Дело в том, что пятнадцатилетняя дочь Суман до сих пор не получает школьного образования. Когда родители привели девочку в школу, то ее гиперактивность напугала учителей, и им проще было выгнать девочку из школы, пригрозив родителям депортацией. Конечно, семья испугалась, ведь имея на руках только вид на жительство, мама боится отстаивать свои права, хоть и сама родилась в России.
Заррина родилась в Астраханской области, но документы были утеряны, поэтому местом рождения был записан Таджикистан. Эта бюрократическая ошибка теперь не дает получить гражданство России для женщины и ее детей.
Для двоих своих детей она смогла сделать вид на жительство и ее дети с удовольствием ходят в школу. Старшая дочь Бахтина закончила 9 классов, она с пяти лет живет на Алтае. Сейчас она поступает в колледж. Девятилетний Мухамед родился в Алтайском крае и даже обзавелся русской бабушкой Ольгой. Она была хозяйкой квартиры, где семья снимала комнату. Семья Заррины так сильно полюбилась Ольге, что та не выпускала из рук только родившегося Мухамеда, и всегда помогала семье. Она до сих пор поддерживает семью. Когда мы с семейным помощником Екатериной были у них дома, то Ольга была рядом, потому что дорожит дружбой с семьей.
Мы знаем, что еще не поздно девочке начать ходит в специализированную школу и стать полноценным членом общества. Именно через образования и вторичную социализацию она сможет в дальнейшем самостоятельно строить свою жизнь. Сейчас девочка всегда находятся с мамой, потому что другой жизни не знает, она напугана и растерянна. Ведь ее брат и сестра каждый день ходят в школу, а она нет. Она мечтает надеть на плечи рюкзак и услышать первый звонок. Сесть за парту и получить долгожданную пятерку, с которой радостно побежит к своим родным.
Мне очень хочется, чтобы дети имели свободный доступ к базовым человеческим потребностям, таким как школьное обучение или высшее образование.
Давайте вместе подарим девочке радость первой линейки и школьного выпускного.
Для того, чтобы получить вид на жительство для двух детей Зарины Юсуфа и Суман необходимо:
- 5000 руб. на госпошлину;
- 1500 руб. для перевода паспорта;
- 4000 руб. на медицинский осмотр.
Для двоих детей сумма увеличивается, у семьи сейчас нет таких средств, а документы необходимо сделать как можно скорее, чтобы девочка уже в сентябре была зачислена в класс.
Общая сумма сбора составляет 21 000 рублей.
- Через сайт на фонде «Облака» (ссылка на сайт будет в первом комментарии), кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда.
- Смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» (вместо цифры ставите Вашу сумму.
- Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите, пожалуйста, в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.
С уважением и благодарностью Елена Зайцева и вся команда фонда «Облака»
Информация действительна на момент публикации