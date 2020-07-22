Каждый имеет право на доступное образование

Для спасения своих детей от голода семья пойдет на любые шаги. Именно поэтому семья Заррины 15 лет назад приехала в Россию из Таджикистана. Выжить в своей стране не представляется возможным. Заррина нам рассказала, что пенсия на родине составляет 1500 рублей, а мешок муки стоит 2000 рублей. Без помощи родных маленькие дети и старики обречены на голодную смерть. Когда семья обращается за помощью, мы не думаем об их национальности или вероисповедании, для нас все равны. Особенно если дело касается детей, мы не может пройти мимо и не оказать помощь.

Семья обратилась к нам за помощью, после того как их маленький Юсуф попал в больницу. Мы писали о том, что поддерживаем мальчика подгузниками и салфетками. Сейчас мы хотим помощь дочери, которая мечтает пойти в школу, но из-за отсутствия вида на жительство не может исполнить свое желание.

Дело в том, что пятнадцатилетняя дочь Суман до сих пор не получает школьного образования. Когда родители привели девочку в школу, то ее гиперактивность напугала учителей, и им проще было выгнать девочку из школы, пригрозив родителям депортацией. Конечно, семья испугалась, ведь имея на руках только вид на жительство, мама боится отстаивать свои права, хоть и сама родилась в России.

Заррина родилась в Астраханской области, но документы были утеряны, поэтому местом рождения был записан Таджикистан. Эта бюрократическая ошибка теперь не дает получить гражданство России для женщины и ее детей.

Для двоих своих детей она смогла сделать вид на жительство и ее дети с удовольствием ходят в школу. Старшая дочь Бахтина закончила 9 классов, она с пяти лет живет на Алтае. Сейчас она поступает в колледж. Девятилетний Мухамед родился в Алтайском крае и даже обзавелся русской бабушкой Ольгой. Она была хозяйкой квартиры, где семья снимала комнату. Семья Заррины так сильно полюбилась Ольге, что та не выпускала из рук только родившегося Мухамеда, и всегда помогала семье. Она до сих пор поддерживает семью. Когда мы с семейным помощником Екатериной были у них дома, то Ольга была рядом, потому что дорожит дружбой с семьей.

Мы знаем, что еще не поздно девочке начать ходит в специализированную школу и стать полноценным членом общества. Именно через образования и вторичную социализацию она сможет в дальнейшем самостоятельно строить свою жизнь. Сейчас девочка всегда находятся с мамой, потому что другой жизни не знает, она напугана и растерянна. Ведь ее брат и сестра каждый день ходят в школу, а она нет. Она мечтает надеть на плечи рюкзак и услышать первый звонок. Сесть за парту и получить долгожданную пятерку, с которой радостно побежит к своим родным.

Мне очень хочется, чтобы дети имели свободный доступ к базовым человеческим потребностям, таким как школьное обучение или высшее образование.

Давайте вместе подарим девочке радость первой линейки и школьного выпускного.

Для того, чтобы получить вид на жительство для двух детей Зарины Юсуфа и Суман необходимо:

5000 руб. на госпошлину;

1500 руб. для перевода паспорта;

4000 руб. на медицинский осмотр.

Для двоих детей сумма увеличивается, у семьи сейчас нет таких средств, а документы необходимо сделать как можно скорее, чтобы девочка уже в сентябре была зачислена в класс.

Общая сумма сбора составляет 21 000 рублей.

Если вы хотите обеспечить детям достойное образование и помочь нам заботиться о детях , то по реквизитам ниже вы можете перевести посильное пожертвование с текстом «Заррине»: Через сайт на фонде «Облака» ( ссылка на сайт будет в первом комментарии), кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда. Смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму. Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

С уважением и благодарностью Елена Зайцева и вся команда фонда «Облака»

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