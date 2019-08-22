Каждый пятый россиянин уверен, что может влиять на решения в стране

Пятая часть россиян верит в свою способность влиять на принятие государственных решений, а треть — на политику в регионе, сообщает РБК со ссылкой на опрос Левада-Центра.

Большинство россиян не видят своей роли в принятии решений. Убеждены, что их мнение ничего не решает — 79% россиян (33% — «скорее нет», 46% — «определенно нет»).

В своем регионе — 66% (29% — «скорее нет», 37% — «определенно нет»). А 31%, полагают, что могут влиять на решения властей в своем регионе, городе, районе (6% — «определенно да», 25% — «в какой-то мере да»).

Социолог Левада-центра связывает повышенную долю респондентов, уверенных в своем влиянии на политику властей, с пенсионной реформой в 2018 году. По ее мнению, с учетом насыщенной повестки в 2019 году (протесты, катастрофы) опрошенные воспринимают действия властей как недостаточные.

«Декларируемый рост поддержки представлений о влиянии — во многом попытка заявить, что „мы есть“ и „у нас есть мнение“. Такая форма канализации раздражения и недовольства, которая отмечается в периоды нестабильности и кризисов», — заявила социолог Левада-Центра Карина Пипия.

Больше всего верят в то, что на власти можно повлиять, молодые граждане. Среди людей в возрасте от 18 до 24 лет уверенность в этом выразили 31% и 44% (на власти в стране и в регионах), старше 55 лет — 16% и 25%.

Наиболее высокие показатели также наблюдаются у людей с высшим образованием — 22% и 34% против 17% и 26% респондентов с образованием ниже среднего.