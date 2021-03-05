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Жизнь

Министр Колокольцев заявил, что каждый восьмой сотрудник полиции переболел коронавирусом

Около 80 тыс. сотрудников МВД России переболели в 2020 году новой коронавирусной инфекцией. «Фактически это каждый восьмой сотрудник», — заявил на итоговой коллегии министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Полиция.
Полиция.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

По его словам, коронавирус существенно усложнил органам правопорядка выполнение своих основных задач.

Однако Колокольцев особо подчеркнул, что это не сказалось в значительной степени на безопасности граждан и динамике преступлений. Более того, по некоторым видам преступлений отмечается снижение.

Владимир Колокольцев.
Владимир Колокольцев.
мвд. рф

Владимир Колокольцев,
министр внутренних дел РФ:

В целом, общий массив зарегистрированных в прошлом году преступлений практически не изменился. Рост тяжких составов произошел преимущественно за счет увеличения посягательств с использованием IT-технологий. По другим наиболее опасным видам криминальных деяний, в том числе против личных и имущественных прав граждан, наблюдается устойчивая динамика снижения. Такая тенденция сохраняется уже на протяжении ряда лет. Если сравнить с первым послереформенным для полиции 2012 годом, то, например, количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью сократилось почти в два раза, а разбоев, грабежей и квартирных краж — в три, хищений транспортных средств — в четыре раза.

Ежедневно на патрулирование улиц выходило около 50 тыс. сотрудников полиции. При этом, по словам министра, «поставленные перед нами задачи решались в условиях возросших нагрузок, связанных, в том числе, со значительным некомплектом. Сегодня он составляет порядка 70 тыс. человек».

Именно кадровую проблему Колокольцев считает чрезвычайно актуальной. «Особенно остро стоит она для подразделений, которые непосредственно взаимодействуют с населением. Прежде всего — патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции. Не менее остро стоит вопрос и по линии оперативного блока», — сказал министр.

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