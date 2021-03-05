Министр Колокольцев заявил, что каждый восьмой сотрудник полиции переболел коронавирусом

По его словам, коронавирус существенно усложнил органам правопорядка выполнение своих основных задач.

Однако Колокольцев особо подчеркнул, что это не сказалось в значительной степени на безопасности граждан и динамике преступлений. Более того, по некоторым видам преступлений отмечается снижение.

В целом, общий массив зарегистрированных в прошлом году преступлений практически не изменился. Рост тяжких составов произошел преимущественно за счет увеличения посягательств с использованием IT-технологий. По другим наиболее опасным видам криминальных деяний, в том числе против личных и имущественных прав граждан, наблюдается устойчивая динамика снижения. Такая тенденция сохраняется уже на протяжении ряда лет. Если сравнить с первым послереформенным для полиции 2012 годом, то, например, количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью сократилось почти в два раза, а разбоев, грабежей и квартирных краж — в три, хищений транспортных средств — в четыре раза.