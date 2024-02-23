Кажется, им здесь нравится. Пухлые и нежные свиристели расселись на деревьях в Барнауле

Cнимками поделилась фотограф Марина Селезнева.
Ранее алтайский фотограф-натуралист Роман Алдергот показал, какие птицы прилетают на его лесную кормушку в Косихинском районе.
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Altapress.ru продолжает птичий показ! 8 февраля мы любовались в Барнауле на обворожительных обжор — ярких щуров, а теперь рассматриваем нежных свиристелей.
Cнимками поделилась фотограф Марина Селезнева.
Ранее алтайский фотограф-натуралист Роман Алдергот показал, какие птицы прилетают на его лесную кормушку в Косихинском районе.
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