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Жизнь

Кажется, им здесь нравится. Пухлые и нежные свиристели расселись на деревьях в Барнауле

Altapress.ru продолжает птичий показ! 8 февраля мы любовались в Барнауле на обворожительных обжор — ярких щуров, а теперь рассматриваем нежных свиристелей.

Свиристели в Барнауле.
Свиристели в Барнауле.
Марина Селезнёва, vk.com/ostanovka_mgnovenia

Cнимками поделилась фотограф Марина Селезнева.

Ранее алтайский фотограф-натуралист Роман Алдергот показал, какие птицы прилетают на его лесную кормушку в Косихинском районе.

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