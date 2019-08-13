Кажется, левша: как разобраться и чем помочь ребенку

Долгое время к левшам относились с осторожностью, а в советское время усердно пытались перевоспитывать. Почему леворуких категорически нельзя переучивать и как им помочь — в материале altapress.ru.

13 августа в мире отмечают Международный день левшей, пишут на сайте мероприятия. Праздник организовали в том числе для того, чтобы обратить внимание на проблемы леворуких. Ведь современный мир совсем не адаптирован под них. Вокруг становится чуть больше «левых» удобств для них, однако этого крайне недостаточно.

Многие родители и учителя до сих пор пытаются изменить своих детей и учеников. Чего с истинными левшами делать категорически нельзя.

Истоки проблемы

На Руси, например, долгое время считали, что левша чуть ли не сам дьявол. Таким людям даже запрещали высказываться в суде. В советский период таких беспрекословно переучивали. Причем вплоть до 1986 года на законодательном уровне, пишут «Аргументы и факты». Нечто подобное происходило по всему миру.

Левша. Левая рука СС0

Леворукость — не патология

Статистика гласит что левшей в обществе — один из 10 человек, пишет ССN.

У тех, кому удобнее писать правой рукой, доминирует левое полушарие мозга — именно оно отвечает за работу правой части тела. Если же доминирует противоположная — люди и становятся левшами. В зависимости от того насколько сильно это доминирование. Если оно выражено слабо, человеку может быть удобно делать что-то определенное обеими руками или же все равно правой.

Ученые считают, что леворукие дети, как правило, упрямее своих сверстников. Также, по наблюдениям специалистов, у них больше развито художественное начало.

Однако левши больше подвластны настроению и эмоциям, а также непосредствены и доверчивы, пишет CNN. Леворукие дети зачастую начинают говорить позже, своих сверстников, у них могут возникать трудности с произношением некоторых звуков или письмом.

Врачи подчеркивают, что леворукость — индивидуальный вариант нормы, но ни в коем случае не патология.

Тест на леворукость

Такую проверку лучше проводить, когда ребенку исполнилось 5 лет. До этого времени дети очень часто используют руки одинаково активно: как правую, так и левую.

Считать ребенка левшой только потому что он держит ручку в левой руке — не совсем корректно. На самом деле показателей больше. У настоящего левши «ведет» не только левая рука — еще левые глаз и ухо.

Во-первых, попросите ребенка взять часы двумя руками и послушать как они тикают. То ухо, к которому он приложит устройство и будет ведущим. Во-вторых, сверните лист бумаги в подзорную трубу и проделайте то же самое. Попросите взять обеими руками, а затем посмотреть в дырочку. Главным будет тот глаз, к которому малыш поднесет трубу.

Чем помочь левше

Если вы поняли, что ваш ребенок левша — не радуйтесь и не вините себя. Важно помнить: ваш ребенок особенный, сообщается на сайте Опры Уинфри. Развивайте руку с самого детства. А исходя из особенностей мышления — опирайтесь на образность.

Например, при изучении алфавита сравнивайте буквы с тем, на что они похожи: буква «А» — ракета и тому подобное. Обратите внимание на почерк, он может приобрести характерный наклон влево.

Левша. Левая рука СС0

Внимательно отнеситесь к рабочему месту ребенка. И даже за школьной партой стоит учитывать отличия. Попросите посадить ребенка слева — так при письме он не будет мешать своему соседу. Ко всему прочему, ребенка лучше усадить левым ухом к источнику звука.

Товары для левшей

Ребенку будет гораздо проще со специальным оборудованием. Если вы когда когда-нибудь пробовали резать ножницами для леворуких, вы можете представить как тяжело таким детям в мире, где все заточено под правую руку.

Даже в обычных канцелярских магазинах с такими товарами стало гораздо проще. Помимо ножниц: точилки с резьбой против часовой стрелки, ручки с углублениями под пальцы левой руки, линейки, компьютерные мыши и кое-что другое.

Если ребенок планирует заниматься музыкой — нужно поискать специально адаптированный для левшей музыкальный инструмент.