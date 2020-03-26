Алтайское казино «Сибирская монета» не собирается уходить на карантин

Алтайская игорная зона «Сибирская монета» не собирается закрываться из-за коронавируса. Об этом они сообщили в своих соцсетях.

Altai Palace написал, что «Сибирский Вегас работал, работает и будет работать».

«В нынешней непростой ситуации мы желаем вам здоровья и душевного спокойствия. Строить планы сейчас нелегко, но если вы захотите сбежать из города в наш уединенный комплекс — мы будем рады предложить вам лучшие цены на лето и акции на остаток весны!», — сообщили в казино.

Напомним, что сегодня губернатор Виктор Томенко подписал указ о приостановке проведения в регионе всех массовых мероприятий.

В крае приостановили проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан.

С завтрашнего дня будут закрыты парки, торгово-развлекательные центры и иные места массового скопления людей.