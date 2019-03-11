Как в 1943 рабочие на свои деньги создали и вооружили легендарную дивизию «черных ножей»

Во время Великой Отечественной на Урале производили основную массу техники. Исход сталинградской битвы положительно повлиял на дух советских граждан на фронте и в тылу. Уральские заводчане задумались о создании крупного соединения добровольцев — танкового корпуса. Рабочие решили снабдить его всем необходимым за свой счет — сверхурочным трудом и личными сбережениями.
«Танковый корпус сверх плана»
16 января 1943 года в «Уральском рабочем» вышла небольшая заметка «Танковый корпус сверх плана!», сообщает Государственный архив. В ней крупнейшие танкостроительные коллективы призвали изготовить необходимую технику для новой дивизии. Танки и самоходные орудия требовалось сделать в рекордно короткие сроки — за один квартал. Параллельно с этим, потребовалось найти рабочих, желающих добровольно стать бойцами будущего корпуса.
На заводах и фабриках Свердловской, Челябинской и Пермской областей поддержали инициативу. Оттуда 24 января 1943 года в ЦК партии и Госкомитет Обороны направили письма с просьбами разрешить отправить на фронт дивизию добровольцев. Москва одобрила.
… Мы берем на себя обязательство отобрать в Уральский танковый корпус беззаветно преданных Родине лучших людей Урала — коммунистов, комсомольцев, беспартийных большевиков. Добровольческий танковый корпус уральцев мы обязуемся полностью вооружить лучшей военной техникой: танками, самолетами, орудиями, минометами, боеприпасами, — произведенной сверх производственной программы
После публикации заявки приходили в огромном количестве. За неделю нашлось больше ста тысяч желающих, в 12 раз больше необходимого количества. Среди добровольцев было много квалифицированных специалистов, даже командиров производств. Сотрудники специально образованной комиссии отбирали по одному из двух десятков будущих солдат.
Своими силами и сбережениями
Свое обещание заводчане выполнили — сформировали и обеспечили дивизию военной техникой и собрали с обычных граждан 58 миллионов рублей. Танковый корпус сформировали 11 марта 1943 года. Первый его бой состоялся уже 27 июля.
Дошли до Берлина
Солдаты преодолели с боями больше пяти тысяч километров. Дивизия участвовала в Орловской, Брянской, Пражской и Берлинской наступательных операциях, но этим список не ограничивается.
В сражениях отличились 12 гвардейцев — они уничтожили больше 20 боевых машин каждый.
Черные ножи
Солдаты дивизии выделялись снаряжением. Личный состав корпуса имел при себе армейские ножи образца 1940 года — так называемые «ножи разведчика». Специально для бойцов их изготовили рабочие Златоустовского инструментального комбината. «Шварцмессер панцерн дивизион» — танковый дивизион «Черные ножи» — так назвала немецкая разведка Уральский корпус на Курской дуге летом 1943 года. «Черные ножи» внушали врагам страх и уважение, пишет wiki.
Дополнительные источники: Яков Резник «Добровольцы Урала»