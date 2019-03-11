Как в 1943 рабочие на свои деньги создали и вооружили легендарную дивизию «черных ножей»

11 марта 1943 года, в разгар Великой отечественной, уральские рабочие подарили Советскому Союзу добровольческий танковый корпус, 10-ую гвардейскую дивизию. Заводчане сделали это в рекордно короткие сроки, сверх плана, на собственные деньги. О том как и почему появилась дивизия — в материале altapress.ru.

Во время Великой Отечественной на Урале производили основную массу техники. Исход сталинградской битвы положительно повлиял на дух советских граждан на фронте и в тылу. Уральские заводчане задумались о создании крупного соединения добровольцев — танкового корпуса. Рабочие решили снабдить его всем необходимым за свой счет — сверхурочным трудом и личными сбережениями.

«Танковый корпус сверх плана»

16 января 1943 года в «Уральском рабочем» вышла небольшая заметка «Танковый корпус сверх плана!», сообщает Государственный архив. В ней крупнейшие танкостроительные коллективы призвали изготовить необходимую технику для новой дивизии. Танки и самоходные орудия требовалось сделать в рекордно короткие сроки — за один квартал. Параллельно с этим, потребовалось найти рабочих, желающих добровольно стать бойцами будущего корпуса.

На заводах и фабриках Свердловской, Челябинской и Пермской областей поддержали инициативу. Оттуда 24 января 1943 года в ЦК партии и Госкомитет Обороны направили письма с просьбами разрешить отправить на фронт дивизию добровольцев. Москва одобрила.

… Мы берем на себя обязательство отобрать в Уральский танковый корпус беззаветно преданных Родине лучших людей Урала — коммунистов, комсомольцев, беспартийных большевиков. Добровольческий танковый корпус уральцев мы обязуемся полностью вооружить лучшей военной техникой: танками, самолетами, орудиями, минометами, боеприпасами, — произведенной сверх производственной программы

После публикации заявки приходили в огромном количестве. За неделю нашлось больше ста тысяч желающих, в 12 раз больше необходимого количества. Среди добровольцев было много квалифицированных специалистов, даже командиров производств. Сотрудники специально образованной комиссии отбирали по одному из двух десятков будущих солдат.

Завод по выпуску танков Иван Шагин/ ММАМ/МДФ/Russfoto

Своими силами и сбережениями

Свое обещание заводчане выполнили — сформировали и обеспечили дивизию военной техникой и собрали с обычных граждан 58 миллионов рублей. Танковый корпус сформировали 11 марта 1943 года. Первый его бой состоялся уже 27 июля.

Дошли до Берлина

Солдаты преодолели с боями больше пяти тысяч километров. Дивизия участвовала в Орловской, Брянской, Пражской и Берлинской наступательных операциях, но этим список не ограничивается.

В сражениях отличились 12 гвардейцев — они уничтожили больше 20 боевых машин каждый.

Черные ножи

Солдаты дивизии выделялись снаряжением. Личный состав корпуса имел при себе армейские ножи образца 1940 года — так называемые «ножи разведчика». Специально для бойцов их изготовили рабочие Златоустовского инструментального комбината. «Шварцмессер панцерн дивизион» — танковый дивизион «Черные ножи» — так назвала немецкая разведка Уральский корпус на Курской дуге летом 1943 года. «Черные ножи» внушали врагам страх и уважение, пишет wiki.

Дополнительные источники: Яков Резник «Добровольцы Урала»