Керамическое дерево: где растет и в чем уникальность?

Керамическое дерево — уникальный вид древесины, который не имеет равных по прочности, долговечности, простоте в уходе и эстетических качествах. Леса керамических деревьев Kerama Marazzi насчитывают более 40 разновидностей разных пород, форматов, оттенков и фактур. Любые варианты — доступны для наших покупателей, даже экзотические и редкие породы представлены в изобилии. Последние тренды — структура и цвет, крупные форматы, необычные фактуры, модные узоры — все это в новой Лесной коллекции 2020 года!

Керамическое дерево уникальный материал, который можно применять в ванной, на кухне, на полу и на стене, в помещениях с повышенной проходимостью, даже в аэропортах и автосалонах, на открытых террасах.

Вот аргументы в пользу керамического дерева:

не горит , не впитывает влагу и запахи

не впитывает влагу и запахи не выцветает , долгие годы сохраняет отличный вид

долгие годы сохраняет отличный вид подходит для всех помещений , включая мокрые зоны

включая мокрые зоны более 30 серий с достоверным рисунком и фактурой дерева

экзотические и редкие породы древесины — все доступно в ассортименте KERAMA MARAZZI

серии с эффектом состаренной , окрашенной , потертой древесины

окрашенной потертой древесины и главный аргумент — скидки до 30% в июне!

Приглашаем покупателей поближе познакомиться с этим уникальным материалом и сделали приятный бонус — скидки на флагманские серии керамического гранита с фактурой дерева — до 30%.

Давайте рассмотрим породы керамического дерева, которые можно приобрести в июне с приятной выгодой!

Серия «Абете» от 1385 р. м2 ( вместо 1731 руб. м2)

Абете с итальянского значит ель. Серия неглазурованного обрезного керамического гранита в формате доски 20×80 и МАКСИ-формате 30×179. Матовая поверхность. Технология производства Dry Digital: керамический гранит обладает устойчивостью к глубокому истиранию и подходит для использования в общественных помещениях с интенсивным трафиком. 4 холодных цвета напоминают оттенки мореной древесины, благодаря чему серия идеально подойдет для частных и общественных интерьеров в скандинавском стиле. 2 декоративных элемента в формате доски 20×80 по мотивам зарисовок Леонардо Да Винчи: фантазийные монохромные декоры, рисунки цветов и «рукописные» фрагменты. Серия отлично подходит как для домашних интерьеров так и для общественных, как и любое керамическое дерево отлично будет сочетаться с коллекциями керамического мрамора, бетона.

Серия «Фрегат» от 1154 руб. м2 ( вместо 1648 руб. м2)

Фрегат — деревянное парусное судно, которое летит над морской пучиной навстречу приключениям! Стройные и грациозные, эти корабли по праву считались самыми красивыми во всем флоте. Серия «Фрегат» также стилизована «под дерево», имеет структурированную поверхность. Рисунок выполнен цифровой печатью. Выпускается в белом, бежевом, коричневом и темно-коричневом, медовом, венге, черном цветах. Серия дополнена спецэлементами — плинтусами в цвет базы. Серия прекрасно сочетается с коллекциями керамического мрамора, бетона, камня. Выпускается с 2013 г и является хитом продаж.

Серия Ауленти от 914 руб. м2. Новинка 2020 г.

Эта структурированная плитка формата 20×50 будто составлена из множества деревянных планок разной толщины. Удивительно четкая цифровая печать повторяет естественные тени на структурированной поверхности, делая ее визуально глубже и реалистичнее.

Серия Дистинто от 1700 руб. м2. Новинка 2020 г.

Неглазурованный обрезной керамический гранит в формате удлиненной доски 15*60 воспроизводит эстетику натуральной древесины. 4 цвета. Матовая поверхность. Технология производства Dry Digital: керамический гранит обладает устойчивостью к глубокому истиранию и подходит для использования в общественных помещениях с интенсивным трафиком.

Серия Листоне от 1339 руб. м2. Новинка 2020 г.

Глазурованный необрезной керамический гранит в формате паркетной доски 9,9×40 воспроизводит матовую поверхность мореной древесины. 5 цветов.

Серия Вяз от 1350 руб. м2

Cерия в формате паркетной доски — «Вяз». Вяз — это дерево-долгожитель, достигает в диаметре трех метров, а в высоту — до 40 метров. Многие краснодеревщики признают вяз красивейшей из пород. В керамике поверхность различных видов данного дерева представлена в 10 вариантах цвета, в том числе необычный бирюзовый — некий эксперимент с цветом с рисунком вяза.

Серия Кантри Шик от 1092 руб. м2

Стиль прованс во многом созвучен с кантри, однако отличается французской изысканностью. Например, часто используемые для отделки стен оструганные доски французы предпочитают не оставлять «как есть», а покрывают краской. Богатство наполнения серии «Кантри Шик» позволит создать теплое уютное пространство в стиле Прованса. В серию формата 20×50 входит 6 вариантов базовой плитки с разными цветами, рисунками и структурой. Здесь и ровная поверхность под дерево, и поверхность с нежным цветочным мотивом, 2 цвета панелей и база в полоску. Декорировать пространство можно различными багетами и бордюрами. А панно в формате 60×100 открывает как будто вид из окна на улицу Парижа с символом Франции — Эйфелевой башней. Как в качестве напольного варианта к настенной плитке предлагается керамический гранит формата 10×40. Его же можно использовать самостоятельно для напольной укладки других зон — кухни, коридора, балкона.

Серия Сальветти от 2184 руб. м2

Самая насыщенная серия керамического дерева по цветам, наполнению элементами и форматам — «Сальветти». Данная серия представлена в 6 цветах и 3 форматах. Фактура поверхности воспроизводит шероховатость дерева, его прожилки и сучки, в то же время она гладкая на ощупь и практична в уборке. Серию дополняют клеёные ступени в каждом из цвета базы и фигурные плинтусы.

Серия Про Вуд от 2884 руб. м2

Керамический гранит «ПроВуд» производится по инновационной технологии — декорирование сухими цветными материалами, глубоко проникающими в плитку после прессования. Последующая цифровая печать дорисовывает на поверхности мельчайшие детали, благодаря которым керамический гранит невозможно отличить от натурального дерева. В серии представлены 3 цвета в формате 20×120 и 30×180. И дополняет её клеёные ступени, подступенки, а также фигурный плинтус с углами для соединения. Супер современный и высокотехнологичный ПроВуд может использоваться для отделки поверхностей в помещениях любого назначения.

Серия Антик Вуд от 2318 руб. м2

Главным украшением серии «Антик Вуд» является керамический ковер «Арт Вуд», словно «сшитый» из добротных деревянных досок разных по цвету и рисунку: здесь и цветочные, и растительные, и геометрические орнаменты. Полотна сочетаются по горизонтали и вертикали, делая ковер бесконечным. Серия керамического гранита представлена в двух оттенках: серый и бежевый, разного формата, подходит для облицовки и стен и пола. Коллекция «Антик вуд» воспевает лиственницу, ее прочность и надежность, устойчивость к гниению. В коллекции представлен уникальный формат 20×160 см. Также серия дополнена плинтусом 39,8×8 см и углами 8×2,4 см. Цифровая печать рисует мельчайшие детали, благодаря которым керамический гранит невозможно отличить от натурального дерева. Керамический гранит может использоваться для отделки поверхностей в общественных помещений с высокой проходимостью.

Серия Брента от 940 руб. м2

Поверхность дерева также воплотилась в формате правильного шестиугольника — который в последнее время стал своеобразной классикой в керамике. В серии керамического дерева «Брента» 3 базовых цвета — коричневый, бежевый и беж светлый. А изюминкой, объединяющей все эти цвета, стала база трехцветка, с помощью которой можно создать необычный иллюзорный 3Д-эффект, если использовать в массе, а можно данную базу использовать в качестве единичного вкрапления в любой другой цвет базы.

Приобретая керамическое дерево, вы помогаете сохранить наше зеленое сокровище — наши леса. Керамическая плитка — экологически чистый продукт, при изготовлении которого не пострадало ни одно дерево. Керамическая плитка не теряет своих свойств и не стареет с течением времени, это практически вечный отделочный материал. Плитка не содержит вредных веществ и на ее поверхности не живут и не размножаются бактерии и микробы. Вся продукция проходит добровольную сертификацию.

Напоминаем, что действует бесплатная услуга — дизайн-проект вашего помещения, благодаря которому вы увидите, как дерево будет смотреться в вашем помещении, получите смету материалов в штуках и схему раскладки для мастера.

Заказать дизайн можно прямо сейчас в 2 клика — ссылка на дизайн

Сохраним леса вместе!

Подробнее об акции в нашем интернет-магазине: sib.kerama-marazzi.ru

Барнаул, ул. Малахова, д. 94 Б

Пн.-Вс.: 10:00 — 20:00

8 (3852) 27-10-97

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях — там пишем о новых поступлениях, делимся идеями дизайна, анонсируем полезные мастер-классы по обустройству и уюту.

https://www.instagram.com/keramamarazzi_sibir/

https://vk.com/keramamarazzi_barnaul_malakhova