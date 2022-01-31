Керченские чиновницы уволились после вручений блокадникам батонов хлеба

Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке после ситуации с поздравлением блокадников, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Хужина заявила, что не видит своей вины в скандале с вручением хлеба блокадникам, пишет ТАСС. По ее словам, ветераны выразили ей свою благодарность.

«Я себя виноватой не считаю, я считаю, что я сделала все правильно. У меня есть отзывы этих блокадниц, которые приехали сегодня ко мне со своими детьми, потому что сами блокадницы не сидят в Facebook, они это не читают. А вот дети их приехали, привезли мне сегодня бабушек и сказали, что мы вам очень благодарны, вы единственный человек, который вспомнил о нас», — сказала Хужина.

Она также добавила, что не будет пока комментировать слова главы Крыма о том, что депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.

«Я не могу комментировать действия главы Крыма, это его право считать как он хочет», — сказала она. Правда, Хужина уточнила, что пока не писала заявление об отставке. «Завтра приезжает начальство из Симферополя — будут что-то решать. Ничего никого не заставляли», — добавила глава горсовета.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением.

Он считает, что эти люди должны быть уволены с занимаемых должностей и исключены из рядов партии «Единая Россия».

История скандала

Депутаты и несколько чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Как сообщили местные СМИ, они вручили блокадникам медали и каждому принесли по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

Позже пресс-секретарь горсовета пояснила, что ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем.