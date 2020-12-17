Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Кесарю кесарево. Главу запрещенной секты осудили в Новосибирске на 6 лет колонии

В Новосибирском суде приговорили 66-летнего руководителя местной ячейки «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация), к шести годам колонии общего режима, со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасию Кулешову сообщает информационное агенство РИА-Новости.

Наручники.
Наручники.
ССО.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)», — сообщила Анастасия Кулешова.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

По информации, собранной следственным комитетом, с июля 2017 по сентябрь 2018 года 66-летний мужчина организовал религиозные собрания в собственной квартире в Ленинском районе сибирского города.

Здесь он руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видео. Мужчина также вел культовую деятельность для пропаганды работы местной запрещенной религиозной организации. Ранее по решению суда она была ликвидирована как экстремистская.

«Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками центра „Э“ ГУМВД России по Новосибирской области. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказала представитель СУ СК РФ по Новосибирской области.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость