Кесарю кесарево. Главу запрещенной секты осудили в Новосибирске на 6 лет колонии

В Новосибирском суде приговорили 66-летнего руководителя местной ячейки «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация), к шести годам колонии общего режима, со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасию Кулешову сообщает информационное агенство РИА-Новости.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)», — сообщила Анастасия Кулешова.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

По информации, собранной следственным комитетом, с июля 2017 по сентябрь 2018 года 66-летний мужчина организовал религиозные собрания в собственной квартире в Ленинском районе сибирского города.

Здесь он руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видео. Мужчина также вел культовую деятельность для пропаганды работы местной запрещенной религиозной организации. Ранее по решению суда она была ликвидирована как экстремистская.