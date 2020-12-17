Кесарю кесарево. Главу запрещенной секты осудили в Новосибирске на 6 лет колонии

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)», — сообщила Анастасия Кулешова.
По информации, собранной следственным комитетом, с июля 2017 по сентябрь 2018 года 66-летний мужчина организовал религиозные собрания в собственной квартире в Ленинском районе сибирского города.
Здесь он руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видео. Мужчина также вел культовую деятельность для пропаганды работы местной запрещенной религиозной организации. Ранее по решению суда она была ликвидирована как экстремистская.
«Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками центра „Э“ ГУМВД России по Новосибирской области. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказала представитель СУ СК РФ по Новосибирской области.