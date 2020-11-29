Кети Топурия вышла замуж за отца своего будущего ребенка

Кети Топурия всегда тщательно охраняла личную жизнь от всеобщего внимания. Певица до последнего скрывала беременность, а свадьбе знали только самые близкие. О том, что артистка вышла замуж, стало известно, когда звезда в своем аккаунте опубликовала снимок, сделанный в загсе.
Уже в ближайшие недели Кети Топурия готовиться стать матерью во второй раз. У нее уже есть дочь Оливия от первого брака. Поклонники певицы предполагали, что свадьба состоится после рождения малыша, но пара решила не откладывать важное событие.
Напомним, о романе Кети и Льва стало известно прошлой осенью. Новоиспеченный супруг артистки работает дипломатом. Ранее Деньгов уже был женат.