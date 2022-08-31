31 августа
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Жизнь

150 кг рыбной продукции и 130 кг мясных деликатесов реализовали клиенты Россельхозбанка на фестивале еды

Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья» впервые прошел в Барнауле на площадке парка «Изумрудный». По данным организаторов, Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям его посетило 26 тысяч человек, в том числе и губернатор края Виктор Томенко.

Гастрономический фестиваль «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья».
Гастрономический фестиваль «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья».
АО "Россельхозбанк".

Алтайский филиал Россельхозбанка на фестивале представил маркетплейс Свое Родное и проект «Вкусная пятница». Два клиента банка, неоднократные участники «Вкусных пятниц» — «Алтай Рыба» и «Классика вкуса» (мясные деликатесы) — на площадке банка продавали свою продукцию, общались с клиентами, проводили дегустацию. Все было очень свежим, вкусным и по ценам производителя, поэтому и пользовалось большим спросом, так что пришлось делать дополнительные поставки. За время фестиваля на площадке Россельхозбанка было продано более 150 кг рыбной продукции и 130 кг мясных деликатесов.

А всего на фестивале более 40 производителей продали свыше 600 кг мясной продукции и деликатесов, более 1 тонны сыров, 250 кг рыбной продукции, почти полтонны растительного масла, около 500 единиц хлебобулочных изделий и 300 кг кондитерских изысков. Крупы, мука, макароны, мёд, напитки — голодным никто не остался!

Гастрономический фестиваль «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья».
Гастрономический фестиваль «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья».
АО «Россельхозбанк».

«Мы сразу откликнулись на предложение Россельхозбанка представить нашу продукцию на фестивале и хорошо подготовились. В таком красивом месте была отлично организована торговля, большое количество посетителей, и мы рады не только тому, что удалось все распродать, но и общению с покупателями и самой атмосфере фестиваля — позитивной, открытой, семейной. Нам удалось и поработать, и поучаствовать в фестивале. Остались очень довольны», — поделилась мнением продавец компании «Алтай Рыба» из р.п. Тальменка Раиса Тимофеева.

«Россельхозбанк создал и развивает первый в России маркетплейс фермерских товаров Свое Родное, где каждый производитель получает дополнительный канал сбыта, а покупатель имеет возможность приобрести натуральную фермерскую продукцию у проверенного продавца. Для продвижения маркетплейса Россельхозбанк реализует проект „Вкусная пятница“, в рамках которого осуществляется выездная торговля на различных площадках наших клиентов и не только. Гастрономический фестиваль в Барнауле совпал с политикой банка, направленной на помощь в продвижении фермерской продукции. Такой формат оказался очень эффективным, и мы надеемся, что фестиваль будут проводить на регулярной основе», — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

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