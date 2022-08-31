150 кг рыбной продукции и 130 кг мясных деликатесов реализовали клиенты Россельхозбанка на фестивале еды

Алтайский филиал Россельхозбанка на фестивале представил маркетплейс Свое Родное и проект «Вкусная пятница». Два клиента банка, неоднократные участники «Вкусных пятниц» — «Алтай Рыба» и «Классика вкуса» (мясные деликатесы) — на площадке банка продавали свою продукцию, общались с клиентами, проводили дегустацию. Все было очень свежим, вкусным и по ценам производителя, поэтому и пользовалось большим спросом, так что пришлось делать дополнительные поставки. За время фестиваля на площадке Россельхозбанка было продано более 150 кг рыбной продукции и 130 кг мясных деликатесов.
А всего на фестивале более 40 производителей продали свыше 600 кг мясной продукции и деликатесов, более 1 тонны сыров, 250 кг рыбной продукции, почти полтонны растительного масла, около 500 единиц хлебобулочных изделий и 300 кг кондитерских изысков. Крупы, мука, макароны, мёд, напитки — голодным никто не остался!
«Мы сразу откликнулись на предложение Россельхозбанка представить нашу продукцию на фестивале и хорошо подготовились. В таком красивом месте была отлично организована торговля, большое количество посетителей, и мы рады не только тому, что удалось все распродать, но и общению с покупателями и самой атмосфере фестиваля — позитивной, открытой, семейной. Нам удалось и поработать, и поучаствовать в фестивале. Остались очень довольны», — поделилась мнением продавец компании «Алтай Рыба» из р.п. Тальменка Раиса Тимофеева.
«Россельхозбанк создал и развивает первый в России маркетплейс фермерских товаров Свое Родное, где каждый производитель получает дополнительный канал сбыта, а покупатель имеет возможность приобрести натуральную фермерскую продукцию у проверенного продавца. Для продвижения маркетплейса Россельхозбанк реализует проект „Вкусная пятница“, в рамках которого осуществляется выездная торговля на различных площадках наших клиентов и не только. Гастрономический фестиваль в Барнауле совпал с политикой банка, направленной на помощь в продвижении фермерской продукции. Такой формат оказался очень эффективным, и мы надеемся, что фестиваль будут проводить на регулярной основе», — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.