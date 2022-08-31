150 кг рыбной продукции и 130 кг мясных деликатесов реализовали клиенты Россельхозбанка на фестивале еды

Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья» впервые прошел в Барнауле на площадке парка «Изумрудный». По данным организаторов, Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям его посетило 26 тысяч человек, в том числе и губернатор края Виктор Томенко.

Алтайский филиал Россельхозбанка на фестивале представил маркетплейс Свое Родное и проект «Вкусная пятница». Два клиента банка, неоднократные участники «Вкусных пятниц» — «Алтай Рыба» и «Классика вкуса» (мясные деликатесы) — на площадке банка продавали свою продукцию, общались с клиентами, проводили дегустацию. Все было очень свежим, вкусным и по ценам производителя, поэтому и пользовалось большим спросом, так что пришлось делать дополнительные поставки. За время фестиваля на площадке Россельхозбанка было продано более 150 кг рыбной продукции и 130 кг мясных деликатесов.

А всего на фестивале более 40 производителей продали свыше 600 кг мясной продукции и деликатесов, более 1 тонны сыров, 250 кг рыбной продукции, почти полтонны растительного масла, около 500 единиц хлебобулочных изделий и 300 кг кондитерских изысков. Крупы, мука, макароны, мёд, напитки — голодным никто не остался!

Гастрономический фестиваль «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья». АО «Россельхозбанк».

«Мы сразу откликнулись на предложение Россельхозбанка представить нашу продукцию на фестивале и хорошо подготовились. В таком красивом месте была отлично организована торговля, большое количество посетителей, и мы рады не только тому, что удалось все распродать, но и общению с покупателями и самой атмосфере фестиваля — позитивной, открытой, семейной. Нам удалось и поработать, и поучаствовать в фестивале. Остались очень довольны», — поделилась мнением продавец компании «Алтай Рыба» из р.п. Тальменка Раиса Тимофеева.