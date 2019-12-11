Кибердружина22: как группа молодых людей в Алтайском крае борется с экстремизмом в интернете

Тема безопасности на просторах интернета с каждым годом становится все более и более актуальной. Оно и понятно, все мы живем в цифровую эпоху, когда информация обрушивается на людей в таких количествах, которые ранее было просто невозможно себе представить. При этом, очевидно, что далеко не вся информация является безопасной. Особенно, если речь идет о детях.

В Алтайском крае свой вклад в решение вопроса обеспечения безопасности в сети вносит объединение молодых людей, которые именуются «Кибердружина22».

«Мы ставим своей целью борьбу с экстремизмом и идеологией терроризма в молодёжной среде. Мы расскажем детям современным языком о правилах поведения в сети интернет, выстроим процесс мониторинга нежелательного контента самой молодежью для последующей блокировкой данной информации при помощи Роскомнадзора и других организаций», — декларируют сами создатели кибердружины.

Как рассказал altapress.ru руководитель этого проекта Роман Куранов, дружина была образована после получения гранта губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики в рамках программы «Молодежь Алтая».

«Наше объединение — это команда, в которую входят в основном студенты-юристы Алтайского госуниверситета. Какой-то регламентированной численности у нас нет, мы открыты для новых людей и идей. И мы только рады, если в нашей работе будет принимать участие еще больше представителей молодежи», — указывает собеседник

Первое по-настоящему масштабное мероприятие дружинники провели в ноябре 2018 года. На базе АлтГУ была организована школа, в работе которой приняли участие школьники старших классов.

Кибердиружина22. vk.com/kiberdrugina22.

Ребятам в течение нескольких дней рассказывали об информационной безопасности, о проявлениях экстремизма в сети, деятельности террористических и запрещенных группировок в интернете, рассказывали о недопустимости травли во всемирной паутине.

Вместе с этим кибердружина активно начала выездную деятельность.

«Мы реализовали проект вместе с Росмолодежью и побывали в 12 муниципальных образованиях края, где работали в сельских школах, вели образовательную деятельность, разъясняли ребятам такие понятия, как „экстремизм“, „терроризм“, „запрещенный контент“, рассказывали, как оградить себя от этих проявлений и случайно не совершить противоправную деятельность», — отмечает Роман Куранов.

По словам лидера кибердружинников, в районах Алтайского края такая просветительская и образовательная деятельность крайне актуальна и востребована.

В своей работе участники проекта активно сотрудничают с представителями государственных структур. Это и ГУ МВД по Алтайскому краю, и региональное управление ФСБ России, и Алтайское краевое заксобрание, и, конечно, краевое министерство образования.

Кибердиружина22. vk.com/kiberdrugina22.

«Представители силовых ведомств очень помогают тем, что у них перед глазами имеется опыт борьбы с противоправной деятельностью, они могут рассказать о том, как в реальной жизни происходят преступления экстремистского и террористического характера, сталкиваются с проявлениями разжигания межнациональной или религиозной розни», — подчеркивает Роман.

В планах кибердружинников — увеличение числа образовательных акций и, что важно, расширение целевой аудитории, на которую направлен их образовательный проект.

По словам Романа Куранова, сегодня главным образом проект ориентирован на школьников и студентов. Однако, как показывает жизнь, основы информационной безопасности и защиты от запрещенного контента актуальны и для представителей старшего поколения. Например, для родителей школьников.

«Мы видим, насколько эта проблема важна для более зрелого поколения, поэтому будет расширять свою деятельность и в этом направлении», — подчеркивает куратор кибердружины.