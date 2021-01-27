Кибердружина казаков будет вручную бороться с матами в соцсетях

Виртуальные патрули решили обойтись без специального программного обеспечения.
«Мы ищем деструктивный контент в интернете, просматриваем все вручную, без какого-либо ПО, в основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи», — рассказал руководитель кибердружины Андрей Замятин.
По его словам, специально обученные люди будут жаловаться на найденный мат администраторам и модераторам социальных сетей, пишет polit.ru.
С 1 февраля соцсети обязаны блокировать посты с незаконным контентом, в том числе мат. Законопроект в конце декабря приняла Госдума.