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27 января
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Жизнь

Кибердружина казаков будет вручную бороться с матами в соцсетях

Группа уральских казаков объединилась в кибердружину «Медиащит», которая будет бороться с нецензурной лексикой в соцсетях, пишет «Подъем».

Верстание в казаки. Барнаул, 21 сентября 2014 года.
Верстание в казаки. Барнаул, 21 сентября 2014 года.
Михаил Хаустов

Виртуальные патрули решили обойтись без специального программного обеспечения.

«Мы ищем деструктивный контент в интернете, просматриваем все вручную, без какого-либо ПО, в основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи», — рассказал руководитель кибердружины Андрей Замятин.

По его словам, специально обученные люди будут жаловаться на найденный мат администраторам и модераторам социальных сетей, пишет polit.ru.

С 1 февраля соцсети обязаны блокировать посты с незаконным контентом, в том числе мат. Законопроект в конце декабря приняла Госдума.

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