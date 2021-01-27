Кибердружина казаков будет вручную бороться с матами в соцсетях

Группа уральских казаков объединилась в кибердружину «Медиащит», которая будет бороться с нецензурной лексикой в соцсетях, пишет «Подъем».

Верстание в казаки. Барнаул, 21 сентября 2014 года.

Виртуальные патрули решили обойтись без специального программного обеспечения.

«Мы ищем деструктивный контент в интернете, просматриваем все вручную, без какого-либо ПО, в основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи», — рассказал руководитель кибердружины Андрей Замятин.

По его словам, специально обученные люди будут жаловаться на найденный мат администраторам и модераторам социальных сетей, пишет polit.ru.

С 1 февраля соцсети обязаны блокировать посты с незаконным контентом, в том числе мат. Законопроект в конце декабря приняла Госдума.