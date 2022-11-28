28 ноября отмечают Киберпонедельник, Всемирный день сострадания и еще один День бухгалтера. Altapress.ru рассказывает, какие праздники отмечают в этот день.

Киберпонедельник

Киберпонедельник отмечают после Черной пятницы. В этот день интернет-магазины предлагают товары по бешеным скидкам.

Первую массовую онлайн-распродажу провели в Америке в 2004 году. Считается, что появлению праздника поспособствовали офисные работники. Возвращаясь после рабочего дня, они закупали все необходимые подарки перед Рождеством в интернет-магазинах и тем самым создавали повышенный спрос. Для них и придумал сезон скидок и распродаж.

Термин «Cyber Monday» предложил интернет-ресурс Shop.org, представляющий отделение Национальной федерации розничной торговли США.

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Всемирный день сострадания

Этот гуманный праздник предложил индийский поэт, журналист и общественный деятель — Притиш Нанди.

Он пропагандировал образ жизни на основе ахимсы. Ахима — это образ действий и поведения, в котором, в первую очередь, отрицают причинение вреда любой живой форме. Запрещено совершать насилие делом, словом и мыслью.

Впервые День сострадания отметили в 2012 году в Мумбаи (Индия). В празднике участвовали Далай-лама XIV и активисты из разных стран. Они пропагандировали сострадание к живым существам на планете и важность вегетарианства.

С тех пор праздник проводят ежегодно. В этот день сторонники принципов ахимсы и сострадания призывают мировое сообщество к миру, любви и взаимопониманию.

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День профессионального бухгалтера

В России День бухгалтера отмечают 21, 25 и 28 ноября. Связано это с тем, что 21 ноября 1996 года утвердили закон «О бухгалтерском учете», а 25 и 28 ноября его официально опубликовали.

На сегодняшний день в России 3,7 миллионов бухгалтеров. Хоть праздник не был учрежден на официальном уровне, это не мешает специалистам отмечать День бухгалтера.

В День бухгалтера желаю,

Чтоб компьютер не завис,

Дебет с кредитом сходились,

Вы же ведь специалист!



В личной жизни — много счастья,

В доме будет пусть уют.

Пусть уходят прочь несчастья,

Вас любовь, удача ждут! В День бухгалтера желаю

Вам забыть проблемы все,

В радость чтоб была работа,

Счастье в доме и семье,

В жизни чтоб всегда был праздник,

На душе цвела весна,

Пусть во всех делах удача

Будет рядышком всегда! Баланс, отчеты, накладные,

Приказы, сводки, отпускные…

Вот только часть работы Вашей,

Без Вас, увы, не сварим каши.

Про дебет, кредит и налоги

Все знаете — в подсчетах строги.

Вас от души мы поздравляем,

Здоровья крепкого желаем,

Любви, удачи, позитива,

И прибыли для коллектива.

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