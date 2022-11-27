27 ноября
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Жизнь

День матери — 27 ноября. Нежные поздравления в прозе, стихах и смс

День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Этот праздник утвердили в 1998 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ подписал президент РФ Борис Ельцин. Altapress.ru подготовил полные любви поздравления в прозе, стихах и смс.

Семья - мама, дочь и внучка.
Семья - мама, дочь и внучка.
freepik.com/Freepik

Поздравления с Днем матери в прозе

Мамочка, ты − самое дорогое, что есть у нас в мире. Сегодня, в День матери, благодарим за твою безмерную любовь, заботу, переживания за нас и желаем сказочной жизни, наполненной солнцем, радостью и смехом. Будь счастливой, здоровой и активной еще сотни тысяч лет.

Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!

Мама, пускай в твоей жизни будет много счастья, радости и добра! Самое главное — будь здорова и полна сил! Желаю, чтобы ты оставалась такой улыбчивой, доброй и ласковой! Пусть удача постоянно улыбается тебе, ведь твои мечты обязательно должны сбываться! Люблю тебя всем сердцем, помни это всегда!

Мама и маленькая дочка.
Мама и маленькая дочка.
freepik.com/teksomolika

Поздравления с Днем матери в стихах

Мамулечка… Мама — короткое слово,
Но сколько в нём смелости и доброты.
Быть мамою — значит любить всей душою,
Исполнить все-все материнства мечты!

Тебя, моя лучшая мама на свете,
С Днем матери очень поздравить хочу.
Спасибо тебе, моя мамочка, мама,
Что жизнь подарила, любовь и мечту!

В День матери нежный и важный
Желаем мы мамочке каждой
Любви, доброты, вдохновения,
Здоровья, всех благ и терпения.

Желаем во всем позитива,
Быть яркой, активной, счастливой.
Пусть будет в глазах только радость,
Мечты воплотятся в реальность!

Желаю всем мамам на этой планете,
Чтоб были здоровы и счастливы дети,
Шутили, смеялись, заливисто пели,
Стремились, старались, учиться хотели.

Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,
А ваши сердца чтоб тревоги не знали.
Пусть дети успехами радуют вас,
Пусть льется свет счастья из маминых глаз.

Мама и дочка.
Мама и дочка.
freepik.com/lookstudio

Поздравления с Днем матери в смс

Я тебе желаю мама
Оставаться молодой,
Обаятельной, красивой,
Яркой, модной, боевой.

Чтоб душа не волновалась,
И была полна любви.
Чтоб всегда ты улыбалась.
Бог тебя благослови!

В День мамы лучшую из мам
Хочу согреть любовью.
Тебе, родная, пожелать
Гармонии, здоровья.

Пусть руки нежные твои
Усталости не знают.
И будет на душе тепло,
Глаза твои сияют!

Самая любимая, родная,
Мама — нет на свете слов нежней,
Я тебя сегодня поздравляю
И хочу, чтоб стала жизнь светлей!

Ты меня так ласково растила,
От тревог меня ты берегла,
Мама, ты — моя большая сила,
Как же сильно я люблю тебя!

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