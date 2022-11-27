Мамочка, ты − самое дорогое, что есть у нас в мире. Сегодня, в День матери, благодарим за твою безмерную любовь, заботу, переживания за нас и желаем сказочной жизни, наполненной солнцем, радостью и смехом. Будь счастливой, здоровой и активной еще сотни тысяч лет.

Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!