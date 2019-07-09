«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень

«Ростелеком» и дочерняя компания «Ростелеком-Солар» приглашает студентов принять участие во всероссийских онлайн-соревнованиях по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень». Сильнейшие примут участие в образовательной программе по информационной безопасности и пройдут стажировку в крупнейшем российском центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться до 19 июля на сайте cyberchallenge.rt.ru .

Запланированы два этапа состязаний. Первый — онлайн-соревнование по информационной безопасности — продлится сутки. Ключевая тема: защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Студенты будут решать задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Оценит работы автоматизированная система динамического скоринга: чем больше людей решат задачу, тем меньше будет ее «стоимость». Рейтинг участников будет обновляться в реальном времени на сайте соревнования.

На втором этапе 60 студентов, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар». По результатам отбора 40 финалистов отправятся в сентябре в образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучение по кибербезопасности.

Образовательная программа включает теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

Онлайн-этап соревнований пройдет 20−21 июля, скайп-интервью с финалистами — 22−24 июля. Результаты будут опубликованы 26 июля на сайте соревнования. Онлайн-версия образовательной программы появится в открытом доступе осенью. Пройти обучение в области подготовки специалистов по кибербезопасности смогут все желающие.