«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень

Запланированы два этапа состязаний. Первый — онлайн-соревнование по информационной безопасности — продлится сутки. Ключевая тема: защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Студенты будут решать задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Оценит работы автоматизированная система динамического скоринга: чем больше людей решат задачу, тем меньше будет ее «стоимость». Рейтинг участников будет обновляться в реальном времени на сайте соревнования.
На втором этапе 60 студентов, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар». По результатам отбора 40 финалистов отправятся в сентябре в образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучение по кибербезопасности.
Образовательная программа включает теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.
Онлайн-этап соревнований пройдет 20−21 июля, скайп-интервью с финалистами — 22−24 июля. Результаты будут опубликованы 26 июля на сайте соревнования. Онлайн-версия образовательной программы появится в открытом доступе осенью. Пройти обучение в области подготовки специалистов по кибербезопасности смогут все желающие.