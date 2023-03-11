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Жизнь

Кикиморы и птичий день. Что ожидает россиян 11 марта

Птичий день — или Порфирия Позднего — отмечают 11 марта.

Птицы.
Птицы.
СС0

В этот день, как вспоминают старожилы, прилетевшие с юга птицы начинали вить гнезда. Потому день получил название «птичьего».

Раньше 11 марта неженатые парни настороженно относились к красивым женщинам — существовало поверье, что в тело холостяка вселяются кикиморы для того, чтобы очаровать и завести свою жертву в лес. А там уж забрать силу у жертвы или вовсе убить, пишет inpot.ru. Коварные кикиморы!

В старину девушки утром 11 марта брали сажу и мазали ею лицо — чтобы их не приняли за кикимор. Но на сегодняшний день это — не руководство к действию. Ведь журчат ручьи, весна постепенно вступает в свои права. А вот птиц покормить семечками желательно — насекомых пока нет. Потому не надо забывать о пернатых. Нужно не лениться подойти к кормушке и насыпать птичкам корм.

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