Приготовьтесь к заплыву. Барнаульцы поделились в соцсетях, как выглядят улицы города весной

Шум волн, песок под ногами… Нет, это не далекий пляж, а улицы Барнаула весной. Барнаульцы поделились в соцсетях фото и видео того, как выглядят улицы города.

Подписчик «Барнаул 22» показал, как на одной из улиц Барнаула образовалась настоящая бурная река.

Машины еще могут проехать по такой дороге, а вот пешеходам приходится тяжко. Смельчаки пытаются пройти по узкой тропинке подтаявшего снега. Других же путей обхода нет.

На кадрах можно заметить, что вода подобралась и к частным домам.

Читатель altapress.ru поделился фото дворов и центра Барнаула. Снег, сваленный на обочине, начал таять и смешиваться с грязью и песком.

Жители Барнаула опасаются, что мелкие частицы песка и реагентов, которыми посыпали тротуар от наледи, могут причинить вред здоровью.