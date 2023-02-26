26 февраля
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Жизнь

Приготовьтесь к заплыву. Барнаульцы поделились в соцсетях, как выглядят улицы города весной

Шум волн, песок под ногами… Нет, это не далекий пляж, а улицы Барнаула весной. Барнаульцы поделились в соцсетях фото и видео того, как выглядят улицы города.

Улицы Барнаула
Улицы Барнаула
Читатель altapress.ru

Подписчик «Барнаул 22» показал, как на одной из улиц Барнаула образовалась настоящая бурная река.

Машины еще могут проехать по такой дороге, а вот пешеходам приходится тяжко. Смельчаки пытаются пройти по узкой тропинке подтаявшего снега. Других же путей обхода нет.

На кадрах можно заметить, что вода подобралась и к частным домам.

Читатель altapress.ru поделился фото дворов и центра Барнаула. Снег, сваленный на обочине, начал таять и смешиваться с грязью и песком.

Жители Барнаула опасаются, что мелкие частицы песка и реагентов, которыми посыпали тротуар от наледи, могут причинить вред здоровью.

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