Приготовьтесь к заплыву. Барнаульцы поделились в соцсетях, как выглядят улицы города весной

Подписчик «Барнаул 22» показал, как на одной из улиц Барнаула образовалась настоящая бурная река.
Машины еще могут проехать по такой дороге, а вот пешеходам приходится тяжко. Смельчаки пытаются пройти по узкой тропинке подтаявшего снега. Других же путей обхода нет.
На кадрах можно заметить, что вода подобралась и к частным домам.
Читатель altapress.ru поделился фото дворов и центра Барнаула. Снег, сваленный на обочине, начал таять и смешиваться с грязью и песком.
Жители Барнаула опасаются, что мелкие частицы песка и реагентов, которыми посыпали тротуар от наледи, могут причинить вред здоровью.