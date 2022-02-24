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Жизнь

350 кило красной икры изъяли российские пограничники

Камчатские пограничники пресекли незаконный оборот крупной партии лососевой икры, сообщает «Интерфакс».

Красная икра.
Красная икра.
СС0

Нелегальную партию икры пограничники обнаружили в одной из хозяйственных построек частного домовладения в поселке Оссора.

Там в морозильных камерах хранились пластиковые контейнеры без маркировки с лососевой икрой общим весом около 350 кг.

«Владелец строения не смог представить документы, подтверждающие законность происхождения икры», — подчеркивается в сообщении пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

Нелегальная икра изъята.

Ранее парень с Алтая обманул жителей Дальнего Востока при продаже красной икры.

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