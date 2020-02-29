Минус 42 килограмма. Юмористка Елена Степаненко раскрыла секрет своей диеты

За год после развода с Евгением Петросяном его супруга Елена Степаненко похудела со 110 до 68 килограммов и заметно преобразилась, пишет «Комсомольская правда».

Фото с артисткой опубликовал в своем Instagram ее коллега Сергей Дроботенко. 62-летнюю артистку едва можно узнать. При росте 168 сантиметров ранее она весила 110 килограммов, теперь — только 68.

Елена Григорьевна говорит, что не любит слово «похудание», потому что его корень «худо», что значит «плохо». «Предпочитаю говорить не что я похудела, а что постройнела, похорошела», говорит артистка.

Евгений Петросян и Елена Степаненко. instagram.com/petrosyanevgeny

Секрет волшебной диеты в небольших порциях и частом приеме еды. «Вся порция должна помещаться в ладошку, а есть надо 4, 5, 6 раз в день — сколько хотите», — говорит Степаненко.

Но есть у нее и ноу-хау в похудении. Она однажды купила в кулинарии «потрясающие пирожки с капустой», которые любит с детства.

Принесла их домой, а они пахнут — сил нет. И я думаю: «Господи, ну сколько той жизни осталось? Поем я их». И я съела два пирожка вот так: откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка. Фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась.

Звезда рассказала, что при тщательном пережевывании пищи время трапезы увеличивается. Мозг «поймет», что насыщение наступило лишь через 20 минут после первого кусочка.

Степаненко заверила: теперь она чувствует себя легко и свободно. После развода у неё появилась возможность жить для себя. Свободное от выступлений время она тратит на чтение, путешествие по России, поездки по святым местам.