Километр искусства. Как в Барнауле готовят к открытию крупнейшую художественную выставку в истории края

В Барнауле готовится к открытию крупнейшая в истории региона художественная выставка «Сибирь — XIII». В "Титов-арене" практически месяц будут демонстрироваться лучшие произведения искусства Сибири за последние пять лет. О том, что это будет за выставка, и чем организаторы постараются удивить барнаульцев — в материале altapress.ru.

Художественная выставка «Сибирь — XIII» станет крупнейшей в новейшей истории Алтайского края. В прошлый раз подобную выставку регион принимал более 40 лет назад, в 1980 году. Организует ее Союз художников России.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала, что подготовка к зональной выставке шла практически три года. Именно столько времени прошло от идеи и различных согласований до реализации.

Также Безрукова рассказала, что на выставке помимо демонстрации художественных произведений, пройдет образовательная программа — лекции, мастер-классы и прочие активности. На это местный союз художников получил губернаторский грант.

Под произведения искусства со всей Сибири организаторы выделили около четырех тысяч кв. метров в «Титов-Арене».

Подготовка к открытию выставки "Сибирь - XII". Павел Запруднов.

По словам председателя Алтайского краевого отделения Союза художников России Дмитрия Петренко, на выставке будет представлено около 1 500 работ от 713 участников. Эти работы займут 1054 погонных метра. При этом Алтайский край на выставке будут представлять 112 человек — это и художники, и искусствоведы, которые также принимают участие в работе.

Выставочный зал в «Титов-Арене» будет разбит на сектора, которые будут представлять сибирские регионы. Эти залы будут отличаться размерами, в зависимости от количества членов союза художников в регионе.

Подготовка к открытию выставки "Сибирь - XII". Павел Запруднов.

Петренко заявил, что таких выставок «Алтайский край не видел». Одновременно гости «Сибирь — XII» смогут увидеть лучшие образцы живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

«Эти выставки — огромное событие. Их ждут и зрители, и сами художники. Для нас - это статусное и знаковое событие в жизни. Многие художники меряют свои творческие этапы именно от зональной до зональной выставки», - сказал Петренко.

Авторы лучших работ станут лауреатами выставки. Это звание дает «зеленый свет» работам при отборе от сибирских регионов на всероссийскую выставку.

Заместитель руководителя проекта Николай Зайков рассказал, что на проведение выставки из краевого бюджета выделили более девяти млн рублей. Еще один млн рублей в качестве губернаторского гранта организаторы привлекли на образовательную программу. Чуть меньше 400 тыс. составила спонсорская поддержка.

Подготовка к открытию выставки "Сибирь - XII". Павел Запруднов.

Организаторы также поделились особенностями образовательной программы. Так, два дня — 6 и 7 июля — пройдет научно-практическая конференция в виде искусствоведческих чтений. Также 7 июля пройдет экспресс-обзор выставки в жанре художественной критики от Владимира Чиркова, 8 июля — мастер-класс по акварели члена Союза художников России Александра Гордиенко, а 9 июля расскажут о современном искусстве Сибири. Всего в рамках выставки пройдет восемь лекций, их темы повторяться не будут.

Также для посетителей проведут мастер-классы по каллиграфии, живописи, аэрографии и скульптуре. Для того, чтобы большое количество людей могли посетить их, мастер-классы будут демонстрационными — то есть гости будут выступать в качестве зрителей.

Торжественное открытие выставки пройдет 5 июля в 14.00 в барнаульской «Титов-Арене», а завершится она 29 июля. Вход на все мероприятия будет свободным.