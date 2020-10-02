«Кинь бабе лом». Тест: угадай, как звучали бы песни, если бы переводом занимались роботы

На этой неделе мы отмечаем Международный день переводчика. Благодаря нашим героям мир еще не превратился в описание товаров с Aliexpress. Мы прогнали через «Google. Переводчик» несколько известных песен на китайский язык и обратно. Получилось почти как «Кинь бабе лом» (Can't Buy Me Love у «Битлз»). Пройдите наш тест, и выражение «я твой дом труба шатал» станет вершиной искусства перевода.