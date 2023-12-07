"Кинь мне мячик еще раз": надгробные надписи на кладбище домашних животных растрогали пользователей сети

Один из пользователей Reddit опубликовал фотографии с местного кладбища домашних животных. Его привлекли трогательные надписи на надгробиях.

Кладбище довольно старое. Некоторые могилы появились в конце 90-х.

Например, кот Тигр родился в 1973 году. Он прожил 14 лет. Любящие хозяева похоронили его на кладбище.

"Здесь покоится мой любимый пожилой котик. Очень скучаю по тебе", - гласит надпись на плите.

Надгробия на кладбище домашних животных. Reddit

Неподалеку от Тигра похоронены ретриверы Карамель и Херши Осгуд, они из одной семьи. Карамель похоронили осенью 2015 года. Псу было всего девять лет.

"Брось мне мячик еще раз", - написано на надгробии.

А Херши скончался через год. На его плите написано, что он любил подвывать маме.

Надгробия на кладбище домашних животных. Reddit Надгробия на кладбище домашних животных. Reddit

Одна из самых печальных надписей на плите пса Ники.

"Мой новый папа спас меня 6 октября 2018 года. И хотя я прожил совсем недолго и умер у него на руках, он говорит, что я принес ему много радости за такое короткое время"

Ники Барон прожил у нового хозяина всего 11 месяцев.

Надгробия на кладбище домашних животных. Reddit

Есть на кладбище и попугайчики. Мистер и миссис Снипс.

Надгробия на кладбище домашних животных. Reddit

Пес Чипс Козловский - был самым крутым из всех, уверены его хозяева. На надгробие они поместили его фотографию. Лучший друг семьи прожил 14 лет.

Надгробия на кладбище домашних животных. Reddit

Собака Вупи Бернард попала в хот-догочный рай.

Надгробия на кладбище домашних животных. Reddit

Рядом с псами и котами похоронили лошадь Геду. Она прожила целых 33 года. На ее плите сказано, что она была "кобылой, какая бывает только раз в жизни".

"Еще увидимся", - сообщает эпитафия.

Надгробия на кладбище домашних животных. Reddit

Совсем маленькое, но не менее трогательное надгробие у питомца по имени Клин. На нем написано только одно: "Мы тебя любим".

Надгробия на кладбище домашних животных. Reddit

В комментариях к фотографиям многие начали вспоминать, как похоронили своих домашних любимцев.