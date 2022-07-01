Кина не будет. Зрители кончились. «Киномир» может закрыться в Алтайском крае

В официальной группе «Киномира» во «ВКонтакте» сообщили , что сеть не исключают вероятность ухода из Алтайского края.

В «Киномире» отметили, что делают все возможное, чтобы в их залах были интересные фильмы. Однако голливудские новинки («Я краснею», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Топ Ган: Мэверик») показывать не будут.

Что касается «Бэтмена», которого все-таки удалось увидеть в некоторых российских кинотеатрах, то здесь ситуация простая. Часть кинозалов страны успела получить лицензию на показ фильмов до того, как студия Warner Bros. перенесла на неопределнный срок показ супергеройского боевика. Как объяснили представители «Киномира», им лицензионные соглашения прийти не успели.

Из-за того, что зарубежные фильмы почти не показывают, наплыв зрителей существенно сократился, а полных залов не было уже больше полугода.