Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 февраля -32°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Кинематографический бомонд устроил потасовку в питерском баре

Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге, сообщает «Пятый канал».

Пиво. Пивной бар.
Пиво. Пивной бар.
CC0

По информации телеканала, драка произошла после премьеры фильма «Дочь тьмы», где его бывшая жена актриса Анастасия Веденская играла главную роль.

По предварительным данным, в ходе вечеринки у Веденской возник конфликт со знакомой режиссера киноленты. Как рассказала «Пятому каналу» сама артистка, девушка неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал.

Вскоре в разборку вмешался Епифанцев, который, как утверждает телеканал, в этот момент был без обуви. Он со всей силой оттолкнул обидчицу бывшей жены.

После этого актер ввязался в драку с мужчиной, который также был участником посиделок. Веденская уточнила, что в результате случившегося у нее разбит лоб. Она написала на обидчиков заявление в полицию.

Как отметили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушку, бросившую пивной стакан в актрису, задержали и передали в отдел полиции.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость