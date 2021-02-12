Кинематографический бомонд устроил потасовку в питерском баре

Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге, сообщает «Пятый канал».

По информации телеканала, драка произошла после премьеры фильма «Дочь тьмы», где его бывшая жена актриса Анастасия Веденская играла главную роль.

По предварительным данным, в ходе вечеринки у Веденской возник конфликт со знакомой режиссера киноленты. Как рассказала «Пятому каналу» сама артистка, девушка неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал.

Вскоре в разборку вмешался Епифанцев, который, как утверждает телеканал, в этот момент был без обуви. Он со всей силой оттолкнул обидчицу бывшей жены.

После этого актер ввязался в драку с мужчиной, который также был участником посиделок. Веденская уточнила, что в результате случившегося у нее разбит лоб. Она написала на обидчиков заявление в полицию.

Как отметили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушку, бросившую пивной стакан в актрису, задержали и передали в отдел полиции.