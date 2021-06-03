Кинолог рассказал, что делать, если навстречу бежит собака

— Если вести себя правильно, скорее всего, собака просто подойдет обнюхать тебя и уйдет, —пояснил он.
Эксперт также дал несколько советов о том, как общаться с животными.
— Не нужно прикасаться к незнакомой собаке без разрешения ее хозяина, насильно заставлять обниматься или играть. Если владелец разрешил познакомиться с питомцем, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь. Если пошла на контакт, можно нежно почесать ее по подбородку, груди и шее, — рассказал Голубев.
А по голове гладить не стоит.
Если пес облизывается, зевает, зажмуривается, отворачивает голову или поворачивается спиной, хочет уйти — это признак дискомфорта. В этом случае собаку надо оставить в покое.
Прижатый хвост и уши говорят о том, что животному не нравятся действия человека. Также если собака ложится на бок или спину, это не всегда означает желание, чтобы почесали живот. Такие действия она предпринимает при дискомфорте.
А если пес морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза — это прямая угроза и животное точно нужно оставить в покое.