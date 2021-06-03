Кинолог рассказал, что делать, если навстречу бежит собака

Если животное бежит навстречу, нужно встать прямо и не двигаться. И нельзя кричать, убегать, размахивая руками, и смотреть на собак, рассказал «РИА Новостям» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Если вести себя правильно, скорее всего, собака просто подойдет обнюхать тебя и уйдет, —пояснил он.

Эксперт также дал несколько советов о том, как общаться с животными.

— Не нужно прикасаться к незнакомой собаке без разрешения ее хозяина, насильно заставлять обниматься или играть. Если владелец разрешил познакомиться с питомцем, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь. Если пошла на контакт, можно нежно почесать ее по подбородку, груди и шее, — рассказал Голубев.

Собаки Надежды Фроловой. Дмитрий Лямзин

А по голове гладить не стоит.

Если пес облизывается, зевает, зажмуривается, отворачивает голову или поворачивается спиной, хочет уйти — это признак дискомфорта. В этом случае собаку надо оставить в покое.

Прижатый хвост и уши говорят о том, что животному не нравятся действия человека. Также если собака ложится на бок или спину, это не всегда означает желание, чтобы почесали живот. Такие действия она предпринимает при дискомфорте.

А если пес морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза — это прямая угроза и животное точно нужно оставить в покое.