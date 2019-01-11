Кинопремьеры-2019. Самые ожидаемые фильмы года

Бурно обсуждаемый финал «Мстителей», ремейки Диснея, перезапуски знаменитых франшиз и продолжения культовых историй — в 2019 году киноманов ждет немало открытий и сюрпризов. Рассказываем, что стоит посмотреть, отмечайте даты в календаре.

«Стекло»

17 января. Для любителей авторской вселенной М. Найта Шьямалана. Фактически это продолжение рассказанной в «Сплите» истории маньяка с множественным расстройством личности, с которым встречаются персонажи «Неуязвимого» — работающий охранником супермен и телепат Дэвид Данн и другой маньяк, инвалид Мистер Гласс, одержимый идеей пришествия мессии-супергероя. Они оказываются в одной лечебнице.

«Зеленая книга»

24 января. Режиссер «Тупого и еще тупее» Питер Фаррелли поставил престижное оскаровского кино. Махершала Али играет успешного музыканта-афроамериканца, который для турне по южным штатам нанимает шофером белого расиста c итальянскими корнями (Вигго Мортенсен). Картина победила на фестивале в Торонто, американские критики признали ее лучшим фильмом 2018 года.

«Капитан Марвел»

7 марта. Во вселенной Marvel теперь тоже есть супергероиня с отдельным фильмом — летчица военной авиации, приобретающая суперспособности (Бри Ларсон). Действие происходит в 1990-е, так что среди героев окажется молодой и пока двуглазый Ник Фьюри. Неуязвимая героиня поучаствует в спасении мира от действий Таноса в «Мстителях».

«Дамбо»

Постер к фильму «Дамбо» kinopoisk.ru.

28 марта. История циркового слоника от Тима Бёртона. Как сообщает kinopoisk.ru, Джонни Деппа в фильме нет, зато есть Ева Грин, а трейлер «выглядит умеренно готично».

«Шазам!»

4 апреля. DC Comics выпускает комедию о подростке-сироте, который умеет превращаться во взрослого супергероя. В 1940-е Шазам был самым популярным героем бумажных комиксов.

«Кладбище домашних животных»

4 апреля. Новый фильм по книге Стивена Кинга (прошлая экранизация «Кладбище» была 30 лет назад) о месте, где воскресают мертвецы, причем не только четвероногие. Режиссерами стали Кевин Колш и Деннис Уидмайер, известные по хоррорам «Глаза звезды» и «Черные праздники».

«Хеллбой»

Кадр из фильма «Хэллбой». kinopoisk.ru.

11 апреля. Перезапуск франшизы о демоне из ада на службе закона. В обновленном «Хеллбое» главную роль играет Дэвид Харбор из «Очень странных дел», а его врагом по имени Кровавая королева стала Милла Йовович.

«Мстители: Финал»

25 апреля. Это, определенно, главный блокбастер года. Команда Мстителей и Стражей Галактики вступает в последний и решительный бой с Таносом. Эти «Мстители» — последние в третьей фазе киновселенной Marvel, так что многие герои уйдут навсегда.

«Покемон. Детектив Пикачу»

16 мая. В фантастическом неоновом мегаполисе молодой человек расследует исчезновение отца в паре с милым желтым монстриком, который разговаривает голосом Райана Рейнольдса.

«Джон Уик 3»

Кадр из фильма «Джон Уик 3». kinopoisk.ru.

16 мая. Один из лучших боевиков продолжается. Третья глава начнется там, где кончилась вторая: герой Киану Ривза скрывается от охотников за головами. Поможет ему новая героиня в исполнении Холли Берри.

«Рокетмен»

16 мая. Едва прогремела «Богемская рапсодия», а новый байопик не за горами. «Рокетмен» расскажет о молодых годах Элтона Джона. Героя играет Тэрон Эджертон из «Kingsman».

«Аладдин»

23 мая. Гай Ричи, взявшийся снимать эту семейную сказку, уже давно стал героем мемов. Большинство ролей в фильме сыграют малоизвестные нам ближневосточные артисты, а джинном станет Уилл Смит. Оригинальный сюжет с лампой и пещерой сохранили в целости.

«Годзилла 2: Король монстров»

30 мая. Все равно, кто играет в этом фильме. Главнее т— на экране шастает дикая мегарептилия. Зрителям обещают еще трех мегатварей, у одной из них три головы. В общем, масштабные разрушения гарантированы.

«Люди Икс: Темный Феникс»

Кадр из фильма «Темный Феникс». kinopoisk.ru.

6 июня. Сюжет сосредоточен вокруг Джин Грей (ее играет Софи Тернер из «Игры престолов»), которой суждено стать одним из самых могущественных мутантов. Остальных молодых мутантов (МакЭвоя, Фассбендера, Лоуренс) мы тоже увидим.

«История игрушек 4»

20 июня. Pixar решил продолжить удачную трилогию. В трейлерах есть новый персонаж — обыкновенная вилка, которая хочет, чтобы ей ели, а не играли. Но главными героями остаются шериф Вуди и астронавт Базз Лайтер.

«Человек-паук: Вдали от дома»

4 июля. Спайдермен отправляется на каникулы в Европу, где ему придется спасать мир от зла.

«Король Лев»

Кадр из фильма «Король Лев». YouTube.

18 июля. Фильм станет главным диснеевским ремейком. Это уникальное технологичное произведение. Все герои тут отрисованы с живых актеров (Дональд Гловер, Чиветель Эджиофор, Бейонсе и другие) в технике motion capture и выглядят достовернее настоящих животных.

«Оно 2»

5 сентября. Сюжет Стивена Кинга разделили на две части. В 2017 году мы увидели героев в детском возрасте, теперь они выросли. Клоун Пеннивайз, по всем прогнозам, должен повторить большой успех первого фильма.

«Вий. Тайна печати дракона»

19 сентября. Продолжение «Вия» почти не имеет отношения к Гоголю. Российские продюсеры решили завоевать китайский рынок, так что главный герой отправится в Восточную Азию. В фильм пригласили Шварценеггера и Джеки Чана. «Тайна печати дракона» стоит 3 млрд рублей, это самый дорогой фильм в истории российского кинематографа.

«Терминатор»

Кадр из фильма «Терминатор. Перезагрузка». kinopoisk.ru.

31 октября. Новому «Терминатору» пока не придумали официального названия. Известно, что этот фильм игнорирует все картины серии после первых двух. Шварценеггер вернется, а Линда Хэмилтон снова играет Сару Коннор. Режиссером станет постановщик «Дэдпула» Тим Миллер.

«Звездные войны: Эпизод 9»

19 декабря. Достоверно о фильме неизвестно почти ничего. Только на уровне слухов, которые, возможно, запускает и потом героически опровергает сам Lucasfilm. Мы знаем, что режиссером выступил Джей Джей Абрамс и все.

«Притяжение 2»

26 декабря. Проект Федора Бондарчука стал попыткой сделать подростковый блокбастер на манер Голливуда. Это получилось, так что продолжение ожидаемо. Вторым режиссером стал Олег Трофим, снявший «Лед».