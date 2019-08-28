Кинотеатр «Пионер»: новации и качество киноиндустрии

«Если вы есть — будьте первыми». Именно эти слова легендарного поэта Роберта Рождественского точно и кратко описывают концепцию развлечений в ТРЦ «Пионер» .

Pioneer cinema — это превосходный звук, четкость и яркость картинки, удобные кресла с эффектом присутствия. Это, конечно, необходимая основа идеального киносеанса, но далеко не все.

Pioneer cinema. Источник: ТРЦ «Пионер»

«Пионер» создает целостную инфраструктуру для любителей кино. Девять кинозалов — от VIP hall до классических, чтобы каждый нашел место по душе. Специальный зал Love hall для свидания вашей мечты.

Pioneer cinema. Источник: ТРЦ «Пионер»

Хлеба и зрелищ? Легко! К лучшим киноновинкам — широкий ассортимент снеков, напитков и, конечно, хрустящий попкорн. Полезная новинка в баре кинотеатра — пп-снеки, специально для тех, кто заботится о здоровье и фигуре.

Pioneer cinema. Источник: ТРЦ «Пионер»

«Пионер» — не просто кинотеатр, это намного больше, чем обычные сеансы. Специальные детские показы, совмещенные с увлекательными мастер-классами, сеансы на языке оригинала фильма, праздники и развлекательные мероприятия в честь премьеры фильма и многое-многое другое. Новинка кинотеатра — «Игра до сеанса», которая развлекает гостей до начала показа.

Pioneer cinema. Источник: ТРЦ «Пионер»

«Пионер» создает настроение, а не просто транслирует его. Поэтому каждый показ проводится с максимальным вниманием, каждый гость ценится как самый важный, а каждый день проходит в стремлении к лучшему.

Pioneer cinema. Источник: ТРЦ «Пионер»

Кинотеатр «Пионер», расположенный на 4-м этаже ТРЦ «Пионер», ждет вас в гости.

Следите за новостями и событиями в группах кинотеатра во «Вконтакте» и Instsgram, а также на сайте www.pioneer-cinema.ru.

Приходите в «Пионер» за новыми впечатлениями!

Ждем вас!

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pioneermall.ru

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