Кинотеатр «Пионер»: новации и качество киноиндустрии

Pioneer cinema — это превосходный звук, четкость и яркость картинки, удобные кресла с эффектом присутствия. Это, конечно, необходимая основа идеального киносеанса, но далеко не все.
«Пионер» создает целостную инфраструктуру для любителей кино. Девять кинозалов — от VIP hall до классических, чтобы каждый нашел место по душе. Специальный зал Love hall для свидания вашей мечты.
Хлеба и зрелищ? Легко! К лучшим киноновинкам — широкий ассортимент снеков, напитков и, конечно, хрустящий попкорн. Полезная новинка в баре кинотеатра — пп-снеки, специально для тех, кто заботится о здоровье и фигуре.
«Пионер» — не просто кинотеатр, это намного больше, чем обычные сеансы. Специальные детские показы, совмещенные с увлекательными мастер-классами, сеансы на языке оригинала фильма, праздники и развлекательные мероприятия в честь премьеры фильма и многое-многое другое. Новинка кинотеатра — «Игра до сеанса», которая развлекает гостей до начала показа.
«Пионер» создает настроение, а не просто транслирует его. Поэтому каждый показ проводится с максимальным вниманием, каждый гость ценится как самый важный, а каждый день проходит в стремлении к лучшему.
Кинотеатр «Пионер», расположенный на 4-м этаже ТРЦ «Пионер», ждет вас в гости.
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Приходите в «Пионер» за новыми впечатлениями!
Ждем вас!
ТРЦ «Пионер»
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pioneermall.ru
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