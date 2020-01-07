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Жизнь

Кипяток против вирусов. В детском инфекционном отделении горбольницы Барнаула в кране только горячая вода

Участница сообщества «Инцидент Барнаул» рассказала, что в городской больнице № 11 из крана для пациентов бежит только кипяток.

Кран. Горячая вода.
Кран. Горячая вода.
СС0

По словам автора видео, кран с кипятком находится в детском инфекционном отделении. При этом вода предназначена для нужд пациентов.

«Как в таких условиях заботится о гигиене и здоровье ребенка? Персонал на все вопросы отвечает, что не знает и им это и не нужно», — рассказала женщина.

В комментариях к публикации отмечается, что медперсонал больницы не должен все чинить и исправлять, поскольку на медиках уже слишком много обязанностей.

Причиной происходящему называют оптимизацию. Предлагают и шутливые способы решения проблемы.

«Набрать половину ванны кипятка и накидать туда снега не судьба?» — спрашивает Максим.

Или же, как полагает Анита, можно воду набрать заранее, со временем она остудится. Однако и тут вырисовывается потенциальная проблема. «Откуда в бюджетной организации лишние тазы?» — приводят ей контраргумент.

При этом больницу называют одной из самых адекватных в городе. Видимо, по мнению комментаторов, произошла авария. Во всяком случае, автору видео предлагают сказать спасибо, что хотя бы горячая вода есть.

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