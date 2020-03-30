Киргизы объявили голодовку после двух недель заточения в аэропорту Новосибирска

Граждане Киргизии, которые уже две недели находятся в новосибирском аэропорту «Толмачево», объявили голодовку, пишет « 24.kg ».

О ситуации изданию рассказала одна из пассажирок Ирина Степкичева. По ее словам, люди требуют от правительства Киргизии организовать спецборт.

«Накануне с нами встречался генконсул Кыргызстана в Новосибирске. Но он так и не ответил, когда мы сможем вылететь на родину. Находиться здесь до 30 апреля мы не можем, оставаясь в аэропорту. Мы хотим домой. Мы сделаем все как положено, сдадим анализы, будем в обсервации, но только пусть нас вернут», — сказала женщина.

Заложники прекращения авиасообщения между странами записали видеобращение, в котором объявили о голодовке.

«Мы вынуждены объявить голодовку, потому что наше правительство бросило нас на произвол судьбы и не собирается нас вывозить домой», — заявили люди.

Одна из пассажирок со слезами на глазах рассказала, что у нее умерла мать, на похороны которой она не смогла попасть из-за «заточения».

По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Киргизии 94 подтвержденных случая заражения коронавирусом. На территории нескольких городов и районов ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.