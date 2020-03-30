Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта 1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Киргизы объявили голодовку после двух недель заточения в аэропорту Новосибирска

Граждане Киргизии, которые уже две недели находятся в новосибирском аэропорту «Толмачево», объявили голодовку, пишет «24.kg».

Жители Киргизии застряли в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске.
Жители Киргизии застряли в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске.
кадр из видео.

О ситуации изданию рассказала одна из пассажирок Ирина Степкичева. По ее словам, люди требуют от правительства Киргизии организовать спецборт.

«Накануне с нами встречался генконсул Кыргызстана в Новосибирске. Но он так и не ответил, когда мы сможем вылететь на родину. Находиться здесь до 30 апреля мы не можем, оставаясь в аэропорту. Мы хотим домой. Мы сделаем все как положено, сдадим анализы, будем в обсервации, но только пусть нас вернут», — сказала женщина.

Заложники прекращения авиасообщения между странами записали видеобращение, в котором объявили о голодовке.

«Мы вынуждены объявить голодовку, потому что наше правительство бросило нас на произвол судьбы и не собирается нас вывозить домой», — заявили люди.

Одна из пассажирок со слезами на глазах рассказала, что у нее умерла мать, на похороны которой она не смогла попасть из-за «заточения».

По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Киргизии 94 подтвержденных случая заражения коронавирусом. На территории нескольких городов и районов ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость