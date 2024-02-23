Киркоров после "голой вечеринки", извинений и поездки в ДНР вернулся в эфир телеканала ТНТ

Король эстрады появится в музыкальном шоу "Конфетка", где исполнит песню в дуэте с другим артистом. Среди судей — Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока.
Напомним, Киркорова вырезали из всех новогодних передач. И только недавно он снова появился в телевизоре, а именно в членах жюри нового сезона "Маска". При этом он стал выглядеть менее экстравагантно, покрасил волосы в черный цвет.
После вечеринки Ивлеевой он извинился, съездил в Горловку в ДНР, выступил перед военными.
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