23 февраля
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Жизнь

Киркоров после "голой вечеринки", извинений и поездки в ДНР вернулся в эфир телеканала ТНТ

Филипп Киркоров вернулся в телеэфир ТНТ после скандальной "голой вечеринки" Ивлеевой, сообщает пресс-служба телеканала.

"Маска 5".
"Маска 5".
Пресс-служба телеканала НТВ

Король эстрады появится в музыкальном шоу "Конфетка", где исполнит песню в дуэте с другим артистом. Среди судей — Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока.

Напомним, Киркорова вырезали из всех новогодних передач. И только недавно он снова появился в телевизоре, а именно в членах жюри нового сезона "Маска". При этом он стал выглядеть менее экстравагантно, покрасил волосы в черный цвет.

После вечеринки Ивлеевой он извинился, съездил в Горловку в ДНР, выступил перед военными.

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