Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Кирпич, травмат или полиция? Бийчанка спросила, как проучить водителей за музыку под окном

Жительница Бийска рассказала в паблике «Инцидент Бийск» о том, что ночью слушала музыку из автомобиля под окном.

Машина под окном, играет музыка. Бийск.
Машина под окном, играет музыка. Бийск.
кадр из видео.

«Целый час слушали музыку всем кварталом сегодня ночью. И не у всех воскресенье выходной», — рассказала бийчанка.

В подтверждение она опубликовала видео. На кадрах женщина показывает машину и говорит «пятый час утра».

По ее словам, она сделала замечание. В ответ ее попросили спуститься и выйти из подъезда, чтобы она смогла получить «по голове».

«Как проучить таких людей, чтобы думали не только о себе?» — спрашивает бийчанка.

В комментариях к записи предложили разные варианты. Так, по мнению многих, поможет силовое воздействие: «Кирпич с крыши», «Палка», «Избиение всем кварталом» и не только.

В числе мягких вариантов: «Разговор» и «Вызов полиции».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость