Кирпич, травмат или полиция? Бийчанка спросила, как проучить водителей за музыку под окном

Жительница Бийска рассказала в паблике « Инцидент Бийск » о том, что ночью слушала музыку из автомобиля под окном.

«Целый час слушали музыку всем кварталом сегодня ночью. И не у всех воскресенье выходной», — рассказала бийчанка.

В подтверждение она опубликовала видео. На кадрах женщина показывает машину и говорит «пятый час утра».

По ее словам, она сделала замечание. В ответ ее попросили спуститься и выйти из подъезда, чтобы она смогла получить «по голове».

«Как проучить таких людей, чтобы думали не только о себе?» — спрашивает бийчанка.

В комментариях к записи предложили разные варианты. Так, по мнению многих, поможет силовое воздействие: «Кирпич с крыши», «Палка», «Избиение всем кварталом» и не только.

В числе мягких вариантов: «Разговор» и «Вызов полиции».