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Жизнь

Кирпичи и потрескавшиеся крыши: с дрона сняли Загреб после разрушительного землетрясения

Недавно в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 7 километрах к северу от Загреба.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Местный житель с помощью беспилотника снял город с высоты птичьего полета и показав разрушения после землетрясения. На кадрах видны груды кирпичей на городских улицах, потрескавшиеся или разрушенные крыши домов, поврежденные автомобили.

Землетрясение такой силы в последний раз было в Хорватии 140 лет назад, пишет mail.ru. В результате подземных толчков пострадали несколько человек, один погиб.

Предвестник

Ранее сообщалось, что в России (Хасанский район Приморского края) впервые замечен сельдяной король (ремень-рыба). Рыбу еще называют предвестником землетрясений и цунами.

По легендам, сельдяные короли обитают возле океанского дна и поднимаются на поверхность только перед приближением каких-либо природных катаклизмов.

Ученые говорят, что определенного научного подтверждения взаимосвязи стихийных бедствий с появлением рыб нет. Однако многие японцы уверены, что нет и доказательств ее отсутствия.

Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, которая обитает на глубине до 1 км в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.

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