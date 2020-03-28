Кирпичи и потрескавшиеся крыши: с дрона сняли Загреб после разрушительного землетрясения

Местный житель с помощью беспилотника снял город с высоты птичьего полета и показав разрушения после землетрясения. На кадрах видны груды кирпичей на городских улицах, потрескавшиеся или разрушенные крыши домов, поврежденные автомобили.
Землетрясение такой силы в последний раз было в Хорватии 140 лет назад, пишет mail.ru. В результате подземных толчков пострадали несколько человек, один погиб.
Предвестник
Ранее сообщалось, что в России (Хасанский район Приморского края) впервые замечен сельдяной король (ремень-рыба). Рыбу еще называют предвестником землетрясений и цунами.
По легендам, сельдяные короли обитают возле океанского дна и поднимаются на поверхность только перед приближением каких-либо природных катаклизмов.
Ученые говорят, что определенного научного подтверждения взаимосвязи стихийных бедствий с появлением рыб нет. Однако многие японцы уверены, что нет и доказательств ее отсутствия.
Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, которая обитает на глубине до 1 км в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.
Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.