9 августа
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Жизнь

Кыс-кыс! Во Всемирный день кошек редакция altapress.ru делится фотографиями своих любимцев

Всемирный день кошек — еще один хороший праздник, когда можно отвлечься от серьезного и поднять себе настроение. 8 августа altapress.ru предлагает полюбоваться на пушистых (и не очень) котиков, которые радуют и иногда огорчают наших корреспондентов и рекламщиков.

Лимончик.
Лимончик.
altapress.ru.

Дикки и Шкет

Екатерина Карзова,
ежедневно хвастается фотографиями своих котов:

Мой старшенький — Дикки, взятый с «Авито». Я назвала его в честь Джона Дикона из Queen, потому что очень люблю песни под его авторством. Кот, как и музыкант, выглядит тихим и спокойным.

А котик помладше — Шкет. Он сам пришел к нам домой и навел свои порядки: гоняет безропотного Дикки из угла в угол и всегда держит пушистый хвост трубой.

Шкет.
Шкет.
altapress.ru.
Дикки.
Дикки.
altapress.ru.
Дикки.
Дикки.
altapress.ru.

Гус

Анна Недобиткова,
хозяйка 13-летнего живчика:

Гусу (назвали его в честь бывшего главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка) в этом году исполнилось 13 лет. Мы думали, что котейка умрет от мочекаменной болезни, которой он страдал в хронической форме… Но сначала в его жизни появилась дача (Гус на все лето отправляется в деревню с бабушкой), а затем — «сестра» — английский кокер-спаниель Лесси, которая не дает ему заскучать. Теперь жизнь бьет ключом!

Кот Гус.
Кот Гус.
altapress.ru
Кот Гус.
Кот Гус.
altapress.ru

Соня

Кристина Тарасова,
пытается почесать кошке пузико, но каждый раз терпит фиаско:

Сонечку мы взяли года четыре назад, назвали в честь предыдущей кошки, которая выглядела точно так же. В общем, почти реинкарнация. Соня любит охранять пульт и ноутбук, ест на подоконнике и спит на личном диване. Весь наш дом покрыт кошачьей шерстью, но сделать ничего нельзя: эта «булка» вырывается из рук каждый раз, когда мы берем в руки расческу.

Сонечка.
Сонечка.
altapress.ru.
Сонечка.
Сонечка.
altapress.ru.
Сонечка.
Сонечка.
altapress.ru.
Сонечка.
Сонечка.
altapress.ru.

Бусидо

Елена Зуева,
наряжает котика в свитера:

Это мой кот Бусидо, канадский сфинкс. Ему 6 лет, а достался он нам «в добрые руки» — очень игривый и патологический вор, который постоянно что-нибудь стаскивает со стола.

Однажды украл мясо, которое размораживалось для приготовления, и утащил его в зал — на ковер. Но съел ровно половину и, обессилев от обжорства, упал там же, рядом с подложкой. Убежать не мог, поэтому стоически ждал возмездия и сыто щурился.
Но наказания не последовало. Нас очень рассмешили его пресыщенный вид и неповоротливость.

Бусидо.
Бусидо.
altapress.ru.
Бусидо.
Бусидо.
altapress.ru.
Бусидо.
Бусидо.
altapress.ru.

Мелкий и Игорь

Жанна Редько,
вообще-то мечтала о собаке:

Это Игорь и Мелкий. Им по 11 лет. Мы взяли их с улицы (одного из подъезда, другого — из сугроба). Когда подобрали, оба были еще совсем котята. Я всегда мечтала о собаке, но жизнь (и кошки) заставили меня полюбить кошек.

Мелкий и Игорь.
Мелкий и Игорь.
altapress.ru.
Мелкий и Игорь.
Мелкий и Игорь.
altapress.ru.
Мелкий и Игорь.
Мелкий и Игорь.
altapress.ru.

Барс

Лариса Васильева,
кормит кота красной рыбой:

Котик откликается на Барс, Уголек и Кот. Он пушистый и любит красную рыбу, ловить мышей, а еще — прятаться под машинами. И, да, домой на свидания приводит пятнистых пассий.

Барс.
Барс.
altapress.ru.

Цветик

Анастасия Бичакова,
провела сеанс психотерапии своему коту:

Цветик бил меня лапой, когда я его гладила. А когда бабушка куда-нибудь уезжала — плакал: лежал на тумбе, и слезы текли градом. Когда заболел, ветеринары сказали, что умрет. Но, к счастью, прожил еще три года прожил. Чтобы не скучал, мы увезли его в деревню к тете. Это история о том, как кот, который боялся улицы, начал спокойно гулять, гонял местных котов и ловил мышей.

Цветик.
Цветик.
altapress.ru.
Цветик.
Цветик.
altapress.ru.
Цветик.
Цветик.
altapress.ru.
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