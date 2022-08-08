Кыс-кыс! Во Всемирный день кошек редакция altapress.ru делится фотографиями своих любимцев

Всемирный день кошек — еще один хороший праздник, когда можно отвлечься от серьезного и поднять себе настроение. 8 августа altapress.ru предлагает полюбоваться на пушистых (и не очень) котиков, которые радуют и иногда огорчают наших корреспондентов и рекламщиков.

Дикки и Шкет

Екатерина Карзова,

ежедневно хвастается фотографиями своих котов:

Мой старшенький — Дикки, взятый с «Авито». Я назвала его в честь Джона Дикона из Queen, потому что очень люблю песни под его авторством. Кот, как и музыкант, выглядит тихим и спокойным. А котик помладше — Шкет. Он сам пришел к нам домой и навел свои порядки: гоняет безропотного Дикки из угла в угол и всегда держит пушистый хвост трубой.

Шкет. altapress.ru. Дикки. altapress.ru. Дикки. altapress.ru.

Гус

Анна Недобиткова,

хозяйка 13-летнего живчика:

Гусу (назвали его в честь бывшего главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка) в этом году исполнилось 13 лет. Мы думали, что котейка умрет от мочекаменной болезни, которой он страдал в хронической форме… Но сначала в его жизни появилась дача (Гус на все лето отправляется в деревню с бабушкой), а затем — «сестра» — английский кокер-спаниель Лесси, которая не дает ему заскучать. Теперь жизнь бьет ключом!

Кот Гус. altapress.ru Кот Гус. altapress.ru

Соня

Кристина Тарасова,

пытается почесать кошке пузико , но каждый раз терпит фиаско:

Сонечку мы взяли года четыре назад, назвали в честь предыдущей кошки, которая выглядела точно так же. В общем, почти реинкарнация. Соня любит охранять пульт и ноутбук, ест на подоконнике и спит на личном диване. Весь наш дом покрыт кошачьей шерстью, но сделать ничего нельзя: эта «булка» вырывается из рук каждый раз, когда мы берем в руки расческу.

Сонечка. altapress.ru. Сонечка. altapress.ru. Сонечка. altapress.ru. Сонечка. altapress.ru.

Бусидо

Елена Зуева,

наряжает котика в свитера:

Это мой кот Бусидо, канадский сфинкс. Ему 6 лет, а достался он нам «в добрые руки» — очень игривый и патологический вор, который постоянно что-нибудь стаскивает со стола. Однажды украл мясо, которое размораживалось для приготовления, и утащил его в зал — на ковер. Но съел ровно половину и, обессилев от обжорства, упал там же, рядом с подложкой. Убежать не мог, поэтому стоически ждал возмездия и сыто щурился.

Но наказания не последовало. Нас очень рассмешили его пресыщенный вид и неповоротливость.

Бусидо. altapress.ru. Бусидо. altapress.ru. Бусидо. altapress.ru.

Мелкий и Игорь

Жанна Редько,

вообще-то мечтала о собаке:

Это Игорь и Мелкий. Им по 11 лет. Мы взяли их с улицы (одного из подъезда, другого — из сугроба). Когда подобрали, оба были еще совсем котята. Я всегда мечтала о собаке, но жизнь (и кошки) заставили меня полюбить кошек.

Мелкий и Игорь. altapress.ru. Мелкий и Игорь. altapress.ru. Мелкий и Игорь. altapress.ru.

Барс

Лариса Васильева,

кормит кота красной рыбой:

Котик откликается на Барс, Уголек и Кот. Он пушистый и любит красную рыбу, ловить мышей, а еще — прятаться под машинами. И, да, домой на свидания приводит пятнистых пассий.

Барс. altapress.ru.

Цветик

Анастасия Бичакова,

провела сеанс психотерапии своему коту:

Цветик бил меня лапой, когда я его гладила. А когда бабушка куда-нибудь уезжала — плакал: лежал на тумбе, и слезы текли градом. Когда заболел, ветеринары сказали, что умрет. Но, к счастью, прожил еще три года прожил. Чтобы не скучал, мы увезли его в деревню к тете. Это история о том, как кот, который боялся улицы, начал спокойно гулять, гонял местных котов и ловил мышей.