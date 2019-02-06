Киселев объяснил Дудю, почему не рассказывает о росте цен в стране

Телеведущий телеканала «Россия 1» и глава МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев дал большое интервью видеоблогеру Юрию Дудю. В числе прочего Киселев рассказал, почему в «Вестях» нет информации о росте цен в стране.

По мнению ведущего, рост цен «сам по себе» не является новостью. Кроме того, в настоящее время отечественная экономика медленно растет.

«Я сам говорю в эфире, что основанная проблема, как мне кажется, — неспособность найти ключи нашего экономического роста», — сказал Киселев. Он добавил, что рост цен является «неприятным, но не драматичным», — цитирует фрагмент интервью Газета.ру.

Также Киселев поддержал пенсионную реформу, но отказался назвать размер собственной пенсии.

«Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в своей передаче? У вас есть свои ограничения, правда? Моя мама меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично», — сказал Киселев Дудю.