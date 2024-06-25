Китай первым в мире доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Капсула с грунтом, сброшенная с зонда на парашюте, приземлилась на севере Китая. Видео посадки опубликовал китайский телеканал CGTN.
Китай стал первой страной, собравшей и доставившей на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Научный сотрудник Института геологии и геофизики Китайской академии наук Ян Вэй назвал миссию «Чанъэ-6» важной вехой в истории освоения Луны, отмечает CGTN.
По словам ученого, миссия «будет способствовать более полному пониманию лунной эволюции».
Ранее барнаульцы заметили красную Луну.
Самое важное - в нашем Telegram-канале