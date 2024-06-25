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Жизнь

Китай первым в мире доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Возвращаемый модуль китайского лунного зонда «Чанъэ-6» утром 25 июня доставил на Землю образцы грунта, собранные на обратной стороне Луны.

Красная Луна.
Красная Луна.
"Наблюдательный Барнаул"

Капсула с грунтом, сброшенная с зонда на парашюте, приземлилась на севере Китая. Видео посадки опубликовал китайский телеканал CGTN.

Китай стал первой страной, собравшей и доставившей на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Научный сотрудник Института геологии и геофизики Китайской академии наук Ян Вэй назвал миссию «Чанъэ-6» важной вехой в истории освоения Луны, отмечает CGTN.

По словам ученого, миссия «будет способствовать более полному пониманию лунной эволюции».

Ранее барнаульцы заметили красную Луну.

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