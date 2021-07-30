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Жизнь

Китайские ученые обнаружили гигантские вирусы в самом глубоком месте планеты

На дне Марианской впадины, китайские ученые обнаружили гигантские вирусы. Пока нет доказательств, что они опасны для человека, пишет «ДВ-РОСС».

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Океан, чайка ловит рыбу
СС0

По данным исследовательской группы из Шанхая, размеры образцов, найденных на глубине почти 11 км, превышают размеры некоторых бактерий. Обычные вирусы в среднем примерно в 100 раз меньше бактерий.

Находка поразила ученых потому, что сложные формы жизни практически не встречаются на таких глубинах из-за очень низких температур, полной темноты и огромного давления. На дне Марианской впадины оно в 1100 раз превышает атмосферное.

Исследователям удалось получить последовательности генома 15 различных типов вирусов и более 100 видов других микроорганизмов со дна впадины. Ученые отмечают, что в некоторых случаях гигантские вирусы могут вызывать повреждение тканей у млекопитающих, но пока нет доказательств того, что они опасны для человека.

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