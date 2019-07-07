Китайские умельцы создали умный фитнес-браслет, который определяет усталость

В социальной сети рассекретили технические характеристики и особенности данного девайса. В частности, новинка получила более продвинутый дизайн, который заметно отличается от предшествующей модификации Honor Band 4.
Однако основные преимущества гаджета кроются в его технических параметрах.
В частности, теперь устройство способно определять уровень кислорода в крови, а также идентифицировать усталость у владельца браслета.
Пока официальной премьеры не проходило, однако эксперты не исключают, что фитнес-браслет Honor Band 5 покажут публике уже 23 июля вместе со смартфоном Honor 9X, сообщает портал «Вепбай».