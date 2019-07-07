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Жизнь

Китайские умельцы создали умный фитнес-браслет, который определяет усталость

Известный китайский бренд Huawei объявил об особенности нового фитнес-браслета Honor Band 5, который получил возможность определять усталость организма.

Анна Недобиткова тестирует фитнес-браслет.
Анна Недобиткова тестирует фитнес-браслет.
Анна Зайкова

В социальной сети рассекретили технические характеристики и особенности данного девайса. В частности, новинка получила более продвинутый дизайн, который заметно отличается от предшествующей модификации Honor Band 4.

Однако основные преимущества гаджета кроются в его технических параметрах.

В частности, теперь устройство способно определять уровень кислорода в крови, а также идентифицировать усталость у владельца браслета.

Пока официальной премьеры не проходило, однако эксперты не исключают, что фитнес-браслет Honor Band 5 покажут публике уже 23 июля вместе со смартфоном Honor 9X, сообщает портал «Вепбай».

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