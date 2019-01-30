Китайский Новый год 2019: когда начинается, традиции, что нельзя делать в праздник

Китайский Новый год в 2019 наступит 5 февраля. В Китае Новый год называют Праздником весны, а отмечают его 16 дней. Почему дата праздника меняется, как его отмечают и что нельзя делать в китайский Новый год-2019 — в материале altapress.ru.

Когда начинается китайский Новый год?

Китайский Новый год наступает по лунному, а не григорианскому календарю. Поэтому у него нет фиксированной даты. Новый год в Китае празднуют во второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря.

Китайский Новый год СС0

2019 — год Желтой Свиньи: что это означает?

Восточный календарь разделен на 12-летние циклы.

Каждый год имеет свой символ: Коза (Овца), Обезьяна, Крыса, Петух, Свинья, Змея, Лошадь, Собака, Тигр, Дракон, Бык и Кролик.

Кроме 12 символов года, восточный календарь включает пять стихий и соответствующих им цветов: дерево (зеленый), огонь (красный), земля (желтый), металл (белый), вода (синий или черный).

Считается, что каждый символ года имеет определенное значение и особенным образом влияет на людей, которые родились под его «покровительством».

По восточному календарю, 2019 — год Желтой (земляной) Свиньи.

Китайский Новый год СС0

Каким будет 2019 год по восточному календарю?

2019 год Желтой Свиньи должен быть размеренным и спокойным. Это хорошее время для карьеры и профессионального роста, создания семьи, поездок и занятий спортом.

Китайский Новый год. СС0

Как празднуют китайский Новый год?

Улицы и дома украшают в красные цвета. Это главный цвет китайского Нового года.

В Китае Новый год встречают в семейном кругу.

После праздничного ужина спать не ложатся , чтобы не упустить свое счастье. Обычай не спать в Новый год называется «Оберегать Год».

чтобы не упустить свое счастье. Обычай не спать в Новый год называется «Оберегать Год». На Новый год по лунному календарю принято дарить подарки.

После полуночи запускают фейерверки , включат автомобильные сигнализации. Несколько часов на улицах стоит грохот и шум.

Китайский Новый год СС0

Что нельзя делать в китайский Новый год?

По восточным поверьям , на Новый год и в первые три дня года нельзя делать уборку или мыть голову , чтобы не спугнуть удачу.

на Новый год и в первые три дня года нельзя делать уборку или мыть голову чтобы не спугнуть удачу. Нежелательно , чтобы в доме звучал плач ребенка: он приносит неудачу в семью. В китайский Новый год детей стараются как можно быстрее успокоить.

чтобы в доме звучал плач ребенка: он приносит неудачу в семью. В китайский Новый год детей стараются как можно быстрее успокоить. Считается , что на Новый год по восточному календарю нельзя просить деньги в долг.

Источник — chinahighlights.ru.