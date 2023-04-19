19 апреля
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Жизнь

Китайский программист вернул к жизни умершую бабушку с помощью нейросети

Мужчина из Китай создал цифровую копию своей умершей бабушки с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Lenta.ru.

Бабушка.
Бабушка.
unsplash.rom

24-летний житель Шанхая потерял свою любимую бабушку во время пандемии COVID-19. Он был очень привязан к ней, так как она единственная воспитывала его после развода родителей.

Программист решил создать цифровую копию родственницы, чтобы иметь возможность поговорить с ней. Для этого он использовал фотографии покойной и записи телефонных разговоров.

При помощи чат-бота ChatGPT любящий внук снабдил нейросеть информацией о жизни бабушки и обучил говорить так, как это делала она. В итоге виртуальная бабушка научилась отвечать на вопросы и поддерживать простые диалоги.

В социальных сетях одни пользователи поддержали мужчину. Другие же осудили и посоветовали ему дать бабушке «покоиться с миром».

Ранее сибиряка посчитали ошибочно умершим, и теперь он не может доказать бухгалтерии, что это не так.

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