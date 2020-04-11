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Жизнь

Китайцам запретили есть летучих мышей и собак

В Поднебесной временно запретили всю торговлю дикими животными для корма после вспышки коронавирусной инфекции, сообщает CNN.

Собака.
Собака.
СС0

Министерство сельского хозяйства Китая опубликовало черновик списка животных, которые считаются пригодными для использования в качестве домашнего скота — свиньи, коровы, цыплята и овцы, а также «особый скот», такой как несколько видов оленей, альпаки и страусы.

Лисы, еноты и норки могут содержаться как домашний скот, но не ради их мяса.

Собаки и панголины

Таким образом собаки попали в список животных, которых в КНР запрещено разводить на мясо и продавать как скот. В этом списке находится также ряд диких животных, в частности — летучие мыши, которые, как предполагается, и заразили человека коронавирусом, пишет vesti.ru.

Если правительство утвердит документ, в Китае впервые запретят потребление их мяса в пищу, пишет РБК.

«С прогрессом человеческой цивилизации и заботой и почтением общественности в отношении защиты животных собаки превратились из традиционного домашнего скота в домашних животных. <… > Как правило, они больше не считаются домашним скотом в остальном мире. Не рекомендуется включать их в список наряду со скотом и птицей», — говорится в сопроводительном объяснении проекта.

Проект еще не окончательно доработан — власти ждут обратной связи от общественности до 8 мая.

Цифра

По данным зоозащитной организации Humane Society International, в КНР ежегодно убивают ради мяса около 10 миллионов собак. Ради этого даже воруют домашних питомцев.

Городской рынок и пандемия

Вспышку эпидемии коронавируса связывают — по некоторым версиям — с рынком в Ухане, где продавалось большое количество диких животных для употребления в пищу (змей, дикобразов и енотовидных собак).

По мнению исследователей, новый тип коронавируса мутировал в организме летучей мыши или змеи, а затем перешел к людям. Однако окончательной версии до сих пор нет.

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