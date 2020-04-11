Китайцам запретили есть летучих мышей и собак

В Поднебесной временно запретили всю торговлю дикими животными для корма после вспышки коронавирусной инфекции, сообщает CNN .

Министерство сельского хозяйства Китая опубликовало черновик списка животных, которые считаются пригодными для использования в качестве домашнего скота — свиньи, коровы, цыплята и овцы, а также «особый скот», такой как несколько видов оленей, альпаки и страусы.

Лисы, еноты и норки могут содержаться как домашний скот, но не ради их мяса.

Собаки и панголины

Таким образом собаки попали в список животных, которых в КНР запрещено разводить на мясо и продавать как скот. В этом списке находится также ряд диких животных, в частности — летучие мыши, которые, как предполагается, и заразили человека коронавирусом, пишет vesti.ru.

Если правительство утвердит документ, в Китае впервые запретят потребление их мяса в пищу, пишет РБК.

«С прогрессом человеческой цивилизации и заботой и почтением общественности в отношении защиты животных собаки превратились из традиционного домашнего скота в домашних животных. <… > Как правило, они больше не считаются домашним скотом в остальном мире. Не рекомендуется включать их в список наряду со скотом и птицей», — говорится в сопроводительном объяснении проекта.

Проект еще не окончательно доработан — власти ждут обратной связи от общественности до 8 мая.

Цифра

По данным зоозащитной организации Humane Society International, в КНР ежегодно убивают ради мяса около 10 миллионов собак. Ради этого даже воруют домашних питомцев.

Городской рынок и пандемия

Вспышку эпидемии коронавируса связывают — по некоторым версиям — с рынком в Ухане, где продавалось большое количество диких животных для употребления в пищу (змей, дикобразов и енотовидных собак).

По мнению исследователей, новый тип коронавируса мутировал в организме летучей мыши или змеи, а затем перешел к людям. Однако окончательной версии до сих пор нет.