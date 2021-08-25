Китайцы решили построить супер-корабль прямо на орбите Земли

Власти Китай задумали масштабную стройку в космосе. Они обсуждают план огромного космического корабля, сборка которого будет проходить на орбите, сообщает 3dnews со ссылкой на документы государственного фонда естественных наук Китая (NSFC).

Планируется, что к пятилетнему проекту по изучению механики «сверхбольшого космического корабля, простирающегося на километры» присоединятся все заинтересованные ученые страны.

Перед исследователями ставится задача спроектировать корабль, максимально снизив его вес, чтобы сократить количество пусков ракет-носителей с поверхности Земли и общую стоимость строительства.

В планах — построить модульный космический корабль, который может стать основным стратегическим аэрокосмическим оборудованием для будущего использования космических ресурсов, исследования тайн Вселенной и длительного пребывания на орбите, пишет «Росбалт».

Проработка проекта корабля является одним из 10 проектов, на реализацию каждого из которых будет выделено $2,3 млн инвестиций.

Между тем российский космонавт «резинкой» отремонтировал скафандр перед выходом в космос.

О ремонте скафандра стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

«Дубров обнаружил заедающий клапан системы автоматического терморегулирования и при попытке сдвинуть его скрепкой случайно проткнул мембрану, что привело к утечке воды. Он загерметизировал это место накладкой», — отмечает агентство.

Неисправный клапан возвратят на Землю для анализа специалистами.