Китайцы запретили ловить рыбу в 55 реках Алтая

Власти КНР ввели на год запрет на рыболовство в Черном Иртыше и еще 54 реках округа Алтай, граничащего с РФ и Казахстаном. Эта мера была предпринята для «восстановления рыбных ресурсов, защиты обитателей реки, а также расширения многообразия обитающих там представителей флоры и фауны», пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

На протяжении последний 13 лет в этом округе вводился сезонный запрет на ловлю рыбы с 1 апреля до 30 июня в Черном Иртыше и других реках китайского округа Алтай (входит в Или-Казахский автономный округ Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР). Такие меры позволили увеличить популяцию обитающих там окуней, налимов, карасей, гольянов, таймени и других видов рыбы. А в 2019 году правительство округа приняло решение продлить срок действия запрета на целый год.

В то же время власти китайского округа Алтай усилили меры по борьбе с браконьерством и незаконным выловом рыбы. В 2018 году на Черном Иртыше были пресечены 12 случаев незаконной ловли. Более 1,9 тонн рыбы были выпущены на волю.

Что такое Черный Иртыш

Черный Иртыш — верхнее течение реки Иртыш, берет начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и впадает в пресноводное проточное озеро Зайсан на территории Казахстана. Затем Иртыш течет по Западной Сибири, где впадает в Обь. Черный Иртыш — единственная река Китая, впадающая в Северный Ледовитый океан.