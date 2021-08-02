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Жизнь

Кладбище в Алтайском крае превращается в свалку

Кладбище в Рубцовске все больше напоминает мусорную свалку. В местной администрации попытались объяснить, как так получилось.

Кладбище в Рубцовске.
Кладбище в Рубцовске.
Скриншот видео портала РубцовскИнфо

Между крестами и могилами валяется мусор и скошенная трава. По словам местных властей вопрос с очисткой городского кладбища находиться под их постоянным контролем.

Предприятие «Автоспецтехника» уже вывезло порядка 450 кубометров мусора, до конца года уберут еще 550, пишет rubtsovsk.info.

Ситуация со свалками связана с самой системой очистки.

«В виду плотности захоронений и узости дорожек, техника туда проехать не может. Рабочим приходиться производить уборку в ручном режиме. Мусор складируется возле дороге откуда его вывозят на переработку по мере накопления», — объяснили чиновники.

Ликвидацию свалок на кладбище будут продолжать до того, пока не выпадет снег, добавил замглавы города Олег Обухович.

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