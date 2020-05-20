Кладбище в Сети. Altapress.ru выяснил, что происходит с аккаунтами и банковскими счетами умерших людей

Задумываетесь ли вы о смерти, пролистывая ленту новостей в соцсетях? Каждый год в соцсети «ВКонтакте» мне приходит уведомление о дне рождения погибшего друга. Его не стало в 2014-м, а страничка в социальной сети до сих пор живет. Друзья оставляют на стене записи, постят фотографии и видео с концертов, им приходят уведомления о новых публикациях. Мы выяснили, что происходит с аккаунтами людей после их смерти.

Таких аккаунтов, по неофициальным данным, примерно 30 процентов от общего числа. Более точную цифру, но уже в Facebook, рассчитал специалист по статистике Штефан Кох. В самой большой социальной сети уже более 50 млн «мертвых» страниц. И лет через пять количество аккаунтов умерших людей в Facebook и «ВКонтакте» перевесит число живых пользователей. Это наводит на определенные размышления о будущем «мертвых душ».

Жизнь и смерть точка ком

Большинство из нас проводит в интернете примерно треть жизни. Об этом стало известно из отчета Digital 2020, опубликованного в январе этого года компанией We Are Social.

Согласно полученным данным, среднестатистический пользователь в 2020-м стал проводить в Сети 6 часов 43 минуты, что на три минуты меньше, чем в прошлом, но тем не менее занимает в общей сложности более 100 дней в году. В то же время количество пользователей интернета перешагнуло отметку в 4,5 млрд человек. Из них почти 3,8 млрд зарегистрированы в социальных сетях.

Социальные сети. unsplash.com.

Обратимся к цифрам другой статистики. Worldometers.info подсчитал, что каждый день в мире умирает более 100 000 человек. Так, 18 мая эта цифра равнялась 144 тысячам. В зависимости от возраста каждый из умерших имел как минимум один аккаунт в какой-либо из социальных сетей. Получается, что в понедельник осиротело не меньше 144 000 страничек.

Но современная реальность такова, что среднестатистический человек регистрируется на нескольких площадках и заводит виртуальных двойников, предположим, в Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и Google.

Таким образом, количество «мертвых» страниц в Сети возрастает в четыре раза. Виртуальное кладбище увеличивается с каждым днем. Как знать, может быть, только что вы поставили лайк под комментарием пользователя, которого уже нет в живых.

Кладбище. unsplash.com.

Хранить или похоронить

С каждым годом захоронений становится больше, а мест для кладбищ — все меньше. Чтобы сэкономить пространство для живых, во всем мире всерьез задумались об альтернативных погребениях мертвых. Нет ли похожей проблемы с виртуальными кладбищами?

Оксана Силантьева,

мультимедийный продюсер:

Думаю, нет особой проблемы в том, где хранить данные «мертвых» страниц, — емкость дата-центров растет. Вопрос состоит в организации и маркировке информации. Кроме того, если частный сайт может исчезнуть (допустим, вы перестаете платить за хостинг и домен), то управление социальными сетями — это ответственность компаний, их создающих, поэтому чаще всего информация в профилях умерших людей спокойно хранится там годами, десятилетиями. Открытым останется только вопрос, кто имеет право ею распоряжаться. Проблема с аккаунтами умерших людей относится к той же категории, что и вопрос с материальным имуществом. В первом случае это звучит примерно так: кому переходит квартира? Во втором: что нужно сделать со страницей в Facebook? Есть алгоритм, как превратить аккаунт в страницу памяти. У Антона Носика и Ильи Сегаловича, например, такой режим активирован. Но это были публичные люди, знаковые для интернета. Массовый пользователь про подобный функционал не знает.

Социальные сети. unsplash.com.

Facebook

Памятный статус

Итак, какая судьба ждет аккаунт человека, ушедшего в мир иной? Чаще всего он просто становится неактивным. Если при жизни пользователь не ограничил доступ к страничке, то на нее можно заходить, оставлять комментарии к публикациям, постить на стену статьи, фото и видео. Но есть и другие варианты.

Facebook предлагает установить так называемый памятный статус. Что это такое? Справочный центр информирует: «Это место, объединяющее друзей и членов семьи, где они могут обмениваться воспоминаниями о человеке, который ушел из жизни».

Такая страничка дополнительно защищена от входа постороннего человека — на нее могут заходить только «свои». Для присвоения статуса нужно отправить запрос в справочный центр. Обычно проблем не возникает, да и операторы отвечают достаточно быстро.

Социальные сети. unsplash.com.

Согласно правилам компании, установить статус Remembering может не только родственник, но и близкий друг. Но полный доступ к страничке никто не предоставит. Вход в аккаунт другого человека, даже почившего, рассматривается как нарушение правил Facebook.

А еще член семьи умершего, подтвердивший родство, может отправить запрос на удаление аккаунта. Заявка оформляется быстро, форма для заполнения стандартная, нужно только внимательно читать каждый пункт и вводить корректную информацию.

Хранители

Уже сейчас любой человек может назначить хранителя для своего аккаунта, который будет следить за страничкой после смерти хозяина или же просто ее удалит. Опция активируется после сообщения о том, что пользователя уже нет в живых.

Социальные сети. unsplash.com.

После смерти хозяина аккаунта хранитель может разместить на стене памятную публикацию, принимать или отклонять запросы на добавление в друзья от имени умершего, менять фотографию профиля и обложку странички.

Как назначить своего хранителя? Очень просто — проверено на себе. Войдите в меню (в верхнем правом углу страницы), выберите «Настройки», нажмите «Управление аккаунтом», введите имя друга и кликните на «Добавить». После этого нажмите «Отправить», чтобы сообщить другу неожиданную новость о новом статусе. Чтобы сменить или удалить хранителя, достаточно выполнить первые два действия и нажать «Удалить». Новый распорядитель аккаунта назначается по той же схеме.

Instagram

Галереи памяти

Страничкам почивших родственников и друзей в Instagram также можно присвоить статус Remembering. Такие аккаунты формируют целые галереи памяти. На них может случайно наткнуться любой активный интернет-серфер — профиль будет доступен в соответствии с установленными при жизни владельца настройками приватности. Но какие-либо упоминания в реальном времени будут ограничены, дабы лишний раз не расстраивать родственников, друзей и подписчиков умершего человека.

Социальные сети. unsplash.com.

Доказать факт смерти пользователя можно, выслав в службу поддержки ссылку на новостную статью или некролог. Допускается фото с экрана.

Войти в аккаунт не получится — это рассматривается как нарушение правил компании. Но ближайшие родственники могут удалить профиль. Для этого придется предоставить свидетельство о рождении (именно так, не удивляйтесь!) или смерти покойного, а также любой другой документ, доказывающий родство либо законное право представлять умершего.

Можно предположить, что для российских пользователей в случае смерти супруга будет достаточно штампа в паспорте или свидетельства о заключении брака.

Социальные сети. unsplash.com.

«ВКонтакте»

Удалить нельзя оставить

Российская социальная сеть предлагает своим пользователям не очень большой выбор — страничку родственника можно удалить либо повысить ее приватность. Для этого нужно обратиться в службу поддержки. Как отметили в пресс-службе «ВК», повышение приватности — это когда весь контент, размещенный на странице, становится доступен только для друзей, а аккаунт консервируется в том виде, в котором он был на момент последнего входа в соцсеть ушедшего из жизни владельца.

«При этом отметим, что ни родственники, ни другие люди не смогут получить доступ к странице, изменить публичные данные или восстановить аккаунт, если он был удален владельцем при жизни. Пользователь из списка друзей умершего должен предоставить в службу поддержки свидетельство о смерти. Однако если у агента поддержки возникнут сомнения, он может запросить у него дополнительные документы», — пояснили в пресс-службе.

«ВКонтакте». СС0

Паноптикум смертей

Смерть всегда будоражила воображение людей. И появление интернета только подстегнуло интерес и открыло широкое поле для всевозможных (не всегда этичных!) спекуляций. Так, странички людей, ушедших в мир иной, стали источником для формирования целых интернет-сообществ в «ВК».

Здесь размещены фотографии умерших с указанием возраста, причины смерти, а также так называемые «пруфы» — публикации в СМИ, доказывающие правдивость размещенной информации. Под каждым постом можно оставить свой комментарий. Причем паблики рассказывают о смерти, не заботясь о чувствах родных и друзей тех, кого «костлявая» коснулась своей рукой.

Один из них так и называется — «Страницы мертвых людей». На него подписано более 118 тыс. пользователей. Они охотно обсуждают причины смерти незнакомых людей, особенно если это убийство или несчастный случай.

«ВКонтакте». Соцсеть. СС0

«Одноклассники»

Что в имени тебе моем

Официально администрация сайта по первому запросу от родственников удаляет страницу умершего пользователя. Или, при желании обратившихся, устанавливает траурную рамку на аватарку профиля (при этом фотография становится черно-белой), закрывая страничку от всех посетителей сайта, кроме друзей. Для этого в обращении нужно указать ссылку на страницу умершего и прикрепить свидетельство о его смерти.

Но интернет-пользователи отмечают, что алгоритм часто дает сбой. И свидетельство о смерти оказывается плохим (хоть и юридически обоснованным) аргументом в пользу передачи прав на страницу. Иногда их приходится отстаивать в суде.

Человек. unsplash.com.

Администрация сайта это объясняет просто: пользователи часто указывают вымышленные имена, поэтому доказать принадлежность аккаунта усопшему довольно сложно. Поэтому лучше подумать об этом заранее и изменить свое имя на настоящее или оформить нотариально заверенное завещание на аккаунт, где будет прописан распорядитель профиля.

Twitter

Одна опция на все случаи смерти

Twitter оказался наименее гибким. В случае смерти владельца странички он предлагает единственно возможный вариант — отключить аккаунт усопшего, уничтожив все его твиты, сделанные при жизни. Но это не лучшее предложение, когда на кону внушительное наследство, состоящее из важных и нужных публикаций.

С другой стороны, отказ от уничтожения аккаунта грозит большими проблемами: его могут взломать и использовать в корыстных целях. В 2017 году профиль известного журналиста The New York Times Дэвида Карра (он умер в 2015-м, а его твиты живы и дороги подписчикам) подвергся хакерской атаке. Об этом в своем исследовании сообщили сотрудники компании Symantec.

Социальные сети. unsplash.com.

В аккаунте разместили ссылки на сайты знакомств для взрослых, а вместо аватаров поставили фотографии женщин в нижнем белье. Техническая поддержка Twitter, разумеется, вмешалась, вернув профилю прежний вид. Но даже этот случай не изменил политику компании по отношению к аккаунтам усопших.

С другой стороны, до ноября прошлого года Twitter попросту удалял неактивные аккаунты, что вызвало волну возмущения среди пользователей. Поэтому компания объявила о приостановке деактивации профилей до тех пор, пока не будет разработан механизм «мемориализации» страниц умерших людей.

Google

В приоритете защита информации

Для многих аккаунт Google — это целая жизнь. К нему привязан доступ к сервисам для смартфонов, облачные хранилища, социальные сети и многое другое. И мало кто при жизни задумывается о его дальнейшей судьбе. Однако об этом позаботилась сама компания Google.

Время. Жизнь и смерть. unsplash.com.

Благодаря сервису «На всякий случай» пользователь может установить период неактивности своего аккаунта (от 3 до 18 месяцев). По истечении указанного срока система выполнит последнюю волю — передаст переписку и документы доверенному лицу или лицам (максимум 10), заранее указанным в профиле. В зависимости от желания пользователя доверенный получит доступ как к отдельным сервисам Google (Gmail, YouTube), так и ко всем сразу, но только на три месяца.

Кстати, опция пригодится тем, кто при жизни часто забывает пароли. В случае если данные будут утеряны без возможности восстановления, спустя некоторое время наиболее важная информация станет доступна через аккаунт «наследника».

Если же ушедший в мир иной не оставил четких инструкций, теоретически к его аккаунту можно запросить доступ «наследникам». Компания уверяет, что в ряде случаев удовлетворяет просьбу ближайших родственников и передает информацию профиля.

Google СС0

В то же время Google никому не готов сообщать пароли и другие учетные данные. А все решения о предоставлении доступа к аккаунту умершего человека принимаются только после тщательной проверки, ведь политика конфиденциальности превыше всего.

«Уходи , но оставь мне свой номер»

Еще одним атрибутом цифровой эпохи стал телефон, точнее номер, к которому привязаны различные сервисы. Что же происходит с ним? Чаще всего спустя время номер продается другому пользователю.

Как отметил руководитель по корпоративным коммуникациям сибирского филиала «МегаФона» Алексей Калинин, если номером не пользуются в течение 180 дней (не пополняется счет, не отправляются смс, не совершаются звонки), договор с абонентом автоматически расторгается. Еще через три месяца номер поступит в продажу. Но сотовые операторы в ряде случаев идут навстречу родственникам умерших клиентов.

Смартфон. Социальные сети. СС0

Алексей Калинин,

руководитель по корпоративным коммуникациям сибирского филиала «МегаФона»:

Что касается компании «МегаФон», то после смерти близкого человека родственники имеют право переоформить мобильный номер на себя или расторгнуть договор. Для того чтобы это осуществить, нужно обратиться в салон оператора с паспортом, оригиналом свидетельства о смерти и заявлением в свободной форме — его можно написать на месте. Если на лицевом счету остались деньги, которые заявитель хочет перенести, также потребуется свидетельство о праве на наследство.

В любом случае не стоит опасаться, что новый хозяин номера получит доступ к перепискам в мессенджерах. Это миф. Например, Viber работает только на одном устройстве. Если установить его с тем же номером, но на другой телефон, доступа к предыдущим чатам не будет. А переписка в WhatsApp чаще всего хранится на «Google Drive Диске» и привязана к конкретному аккаунту.

Смартфон. СС0

Как правило, активация номера умершего человека проходит для его родственников и друзей незаметно и безболезненно. Но случаются и неприятные сюрпризы.

Оксана Силантьева,

мультимедийный продюсер:

Я уже столько раз вздрагивала, когда «Телеграм» присылал мне уведомления о том, что человек, ушедший в мир иной, завел аккаунт. А все почему? Человек умер, а его номер остался в адресной книге. Номер перепродали другому клиенту, тот зарегистрировался в мессенджере — уведомление пришло.

Шкурный вопрос

Вопрос о дальнейшей судьбе счета в банке в случае смерти владельца далеко не праздный, особенно для потенциальных наследников. С ним мы обратились в пресс-службу Сибирского отделения Сбербанка.

Неоформленное наследство теперь будут забирать. открытые источники

В отличие от социальных сетей здесь действуют четко отработанные, жесткие механизмы. После смерти клиента счет блокируется. Это происходит автоматически после получения информации от Пенсионного фонда, органов социальной защиты населения, силовых министерств и ведомств и т. д. Счет также будет заблокирован после нотариального запроса в банк для розыска или оформления наследства.

Как известно, вступить в наследство можно только через полгода после смерти человека. Но мало кто знает, что на деньги могут претендовать не только наследники (по завещанию или по закону), но и люди, осуществлявшие похороны владельца счета. Им могут выплатить сумму на достойные похороны, включая расходы на оплату места погребения — суммарно не более 100 тыс. рублей.

Если же у почившего гражданина России нет законных наследников, то все деньги со счета уйдут в казну Российской Федерации.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

Туда же вернется пенсия, перечисленная после смерти клиента. Родственникам, которым пожилые люди доверяют свои банковские карты, после ухода пенсионера в мир иной не стоит проводить никаких манипуляций со счетом, какие бы благие намерения за этим ни стояли.

«Все операции, проведенные после смерти клиента лицами, имеющими доступ к счетам умершего, являются незаконными и приравниваются к хищению денежных средств. Обращаем особое внимание, что пенсии и иные социальные выплаты, начисленные после даты смерти, подлежат обязательному возврату в бюджет, незаконное их снятие может расцениваться как хищение бюджетных средств», — подчеркнули в пресс-службе.

А что делать, если клиент жив-здоров, а его по каким-либо причинам признали умершим? Ответ Сбербанка — не откладывать с визитом в любое подразделение, не забыв паспорт. В пресс-службе заверили, что вопрос будет решен оперативно.

Соцсети. СС0

«Мертвые» страницы: с глаз долой — из сердца вон?

Смерть близкого человека — это всегда большая утрата. И если раньше воспоминания хранились в старых фото- и видеоархивах, то сегодня к ним прибавились странички в социальных сетях. Как с ними поступить? Удалить вместе со всеми фотографиями и публикациями или оставить нетронутыми? И, наконец, удалить ли умершего родственника или товарища (возможно, не одного) из друзей?

Александр Котов,

арт-директор «Уютного пространства „ХУРМА“»:

У меня в социальных сетях было слишком много таких страничек. Они долго «висели» в категории «Друзья». Я иногда заходил туда, пролистывал… Но в определенный момент понял, что их надо отпустить. Принятое решение было непростым, но я удалил их всех из друзей в соцсетях. По крайней мере, мне так стало гораздо легче.

В этом году лидеру легендарной барнаульской рок-группы «Территория 22» Владимиру «Свату» Муллову исполнилось бы 50 лет. Близкие и друзья музыканта бережно хранят память о нем. Его страничка в Facebook живет своей жизнью — стена пополняется публикациями о предстоящих концертах, фотографиями, архивными видео и, конечно, воспоминаниями о Свате.

Владимир Муллов ( Сват). Facebook

Любовь Яковлева,

гражданская супруга Владимира Муллова:

Три год назад Владимир ушел от нас, но его творчество продолжает жить. Поэтому странички в социальных сетях — это одновременно и память, и возможность познакомиться с тем, что он делал. Как площадка для встречи друзей используется группа «Территория 22» во «ВКонтакте». Здесь открыт доступ к размещению записей. А личная страница закрыта, закрыл ее сам Владимир, и я не стала нарушать его волю… Если честно, мне больно туда заходить — открываю и тут же закрываю обратно. Но про то, чтобы удалить страницу во «ВКонтакте», никогда не было и речи. Человек ее создавал, она была частью его жизни, и удалять ее никто не вправе. Что касается странички в «Фейсбуке», то Вова не особо часто там появлялся, и до этого я туда даже не заходила. Сегодня проверила: доступ есть. Но статус памятной страницы ставить не хочется. Так создается впечатление, что человек жив, по крайней мере через свое творчество. И если бы странички исчезли, я бы очень огорчилась. Да и не только я одна, еще сотни людей, которые до сих пор любят его самого и его песни. Такого нельзя допустить.

Социальные сети. СС0

Справка По данным того же отчета Digital 2020, Facebook в этом году преодолел историческую отметку в 2,5 млрд пользователей, чуть отстал «Инстаграм» — 1,2 млрд, «Твиттер» занимает почетное 13-е место среди всех доступных в Глобальной сети платформ — 340 млн аккаунтов. В каталоге пользователей «ВКонтакте» значится более 597 млн зарегистрированных страничек. По разным оценкам, в «Одноклассниках» на сегодняшний день зарегистрированы почти 27 млн пользователей.

Евгения Скаредова