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Классики, жмурки, городки: большой фестиваль дворовых игр пройдет в Барнауле

24 августа с 12:00 до 15:00 на территории ЭКО ЯРМАРКИ (ул. Взлетная, 2-к, «красный вход») пройдет большой фестиваль дворовых игр. Здесь дети и взрослые окунутся в мир счастливого детства, во времена без гаджетов и компьютерных игр. Только веселье, радость и интересные развлечения для всей семьи! Вход свободный.

Большой фестиваль дворовых игр.
Большой фестиваль дворовых игр.
CC0

Напротив «красного входа» в здание ЭКО ЯРМАРКИ будут работать несколько игровых зон. Городки и классики, крестики-нолики и домино, жмурки и из круга вышибала — для взрослых, которые захотят с ностальгией вернуться в беззаботное детство, и, конечно, для детей. Для малышей — главная сцена с анимационной программой и любимыми сказочными персонажами.

А еще — площадка от спортивно-оздоровительного клуба «ФЕНИКС» с открытыми тренировками на акробатической дорожке, батутами и вкусными призами каждому участнику. Здесь же самые сильные и смелые папы смогут показать себя на настоящем поединке по армрестлингу.

Сеть магазинов для дома и дачи «Леруа Мерлен» проведет серию творческих мастер-классов по созданию авторской фоторамки и познакомит гостей праздника с необычной техникой декора при помощи гвоздей и ниток — стринг-артом. Фонд поддержки спорта организует запуск моделей самолетов для всех желающих, а журнал «Телепарк» устроит метание шарами.

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